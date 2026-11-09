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Váš telefon umí spustit hry z NES, PlayStation i Atari. Stačí jedna bezplatná aplikace a pár minut nastavování

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Aplikace Lemuroid pro Android zvládne v jednom balíku emulovat přes dvacet retro konzolí včetně NES, PlayStation i Atari 2600, a nestojí ani korunu.
Telefon, napojení na ovladač, hraní

Telefon, napojení na ovladač, hraní

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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