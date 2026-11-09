Váš telefon umí spustit hry z NES, PlayStation i Atari. Stačí jedna bezplatná aplikace a pár minut nastavování

Není to přehánění. Stačí stáhnout jednu aplikaci z Google Play, ukázat jí složku s herními soubory a za pár minut můžete hrát Super Maria, Crashe Bandicoota nebo Pitfall. Lemuroid je zcela zdarma, neobsahuje reklamy ani mikrotransakce a podporuje celou řadu starších herních systémů. Patří mezi ně NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, PlayStation (PSX), Atari 2600, Nintendo DS nebo PSP. Vše funguje prostřednictvím jediné aplikace.
Na iPhonu je situace trochu odlišná. K dispozici je Delta, rovněž bezplatný emulátor dostupný v českém App Storu. Jeho oficiální seznam podporovaných konzolí zahrnuje NES, SNES, N64, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS a Segu Genesis. PlayStation ani Atari v něm ale nenajdete. Uživatelé Androidu tak mají na výběr širší nabídku platforem, zatímco majitelé iPhonů se musí spokojit s užším výběrem.
Co přesně potřebujete a jak dlouho to trvá
Celé nastavení má tři základní kroky. Nejprve nainstalujete emulátor, potom si připravíte herní soubory (ROM) a nakonec aplikaci ukážete složku, ve které jsou uložené.
Lemuroid následně automaticky prohledá vybraný adresář a zaindexuje všechny podporované soubory, včetně kompatibilních archivů ZIP. Nemusíte tak jednotlivé hry přidávat ručně. Delta na iPhonu funguje podobně: v knihovně klepnete na ikonu „+“ a prostřednictvím systémové aplikace Soubory vyberete požadovanou ROM.
Pokud už máte herní soubory připravené, můžete být hotovi za tři až deset minut. Bez nich ale tak rychlý start nečekejte. Právě získání herních souborů je totiž nejkomplikovanější část celého procesu.
Odkud vzít hry a kde je právní hranice
Ani Lemuroid, ani Delta neobsahují žádné předinstalované hry. Delta to ostatně výslovně uvádí i ve své dokumentaci: hry sama nedistribuuje. Samotné emulátory jsou software, který slouží k napodobení fungování původních herních konzolí. Apple retro emulátory oficiálně povolil v App Storu změnou pravidel z 5. dubna 2024. Emulátory jsou dostupné také na Google Play.
Právně citlivou oblastí jsou samotné ROM soubory, tedy kopie her. Jednou z možností je vytvořit si vlastní kopii z fyzické cartridge nebo disku pomocí specializovaného vybavení, například zařízení GB Operator. Rozšířená internetová poučka, že pokud hru vlastníte, můžete si její ROM bez omezení stáhnout odkudkoliv, ale neplatí.
Nintendo považuje neautorizované internetové kopie svých her za pirátské. Český autorský zákon navíc u počítačových programů stanovuje specifická pravidla a omezené výjimky. Samotné vlastnictví originální hry automaticky neznamená právo stáhnout si její kopii z libovolného webu. Před získáváním ROM z neoficiálních zdrojů je proto dobré znát právní souvislosti.
Lemuroid versus RetroArch: proč zrovna tahle aplikace
Zkušenější uživatelé Androidu možná znají RetroArch. Jde o velmi výkonný a přizpůsobitelný nástroj, který dokáže emulovat velké množství herních systémů. Jeho možnosti jsou ale vykoupené složitějším ovládáním. Oficiální dokumentace řeší například instalaci jednotlivých jader, nastavení tlačítek v Quick Menu, používání shaderů nebo globálních předvoleb.
Verze RetroArchu dostupná na Google Play je navíc podle samotných autorů dlouhodobě neaktualizovaná a nedoporučují ji používat. Uživatelé tak musí sáhnout po aktuálnější verzi, kterou si stáhnou a nainstalují ručně ve formě APK.
Lemuroid naproti tomu nabízí jednodušší prostředí a řadu funkcí, které ocení především začátečníci. Mezi jeho přednosti patří:
- automatické skenování a indexace ROM souborů
- optimalizované dotykové ovládání s možností upravit velikost a pozici tlačítek
- podpora Bluetooth gamepadů a lokálního multiplayeru
- cloudová synchronizace uložených pozic
- HD režim a simulace LCD nebo CRT displeje
Pro člověka, který si chce během odpoledne zahrát několik retro her a nechce studovat návody a technickou dokumentaci, je Lemuroid jednoznačně přístupnější volbou. RetroArch zůstává vhodnější pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít pod kontrolou každý detail emulace.
iPhone: Delta a její silné stránky i limity
Delta sice nepodporuje PlayStation ani Atari, ale v rámci podporovaných platforem nabízí velmi dobré možnosti. Od verze 1.6 například nevyžaduje samostatné systémové BIOS soubory pro emulaci Nintendo DS. Verze 1.7 přinesla pro Nintendo 64 nový renderer založený na OpenGL ES 3.0, podporu vlastního rozlišení a balíčků textur. Od března 2025 je navíc dostupný online multiplayer pro kompatibilní hry z Nintendo DS.
Dotykové ovládání obou aplikací je překvapivě použitelné, zejména u osmibitových a šestnáctibitových her. Při hraní titulů pro PlayStation nebo Nintendo 64, případně během delších herních sezení, ale doporučujeme fyzický ovladač.
Delta podporuje ovladače PlayStation a Xbox, Nintendo Joy-Cony, Switch Pro Controller i příslušenství s certifikací MFi. Po připojení kompatibilního ovladače může aplikace zobrazit hru přes celou obrazovku bez virtuálních tlačítek.
Stažení Delty je zdarma. V českém App Storu najdete také volitelný nákup s názvem „Delta Patron“ za 129 Kč. Jde však pouze o dobrovolnou podporu vývojáře, nikoli o podmínku pro používání emulátoru.
Co mít připraveno před prvním spuštěním
- Telefon: Android 6.0 nebo novější pro Lemuroid, případně iOS 17.4 nebo novější pro Deltu. Náročnější systémy, například PSP nebo Nintendo DS, vyžadují výkonnější hardware.
- Emulátor: Lemuroid z Google Play nebo Delta z App Storu.
- Herní soubory: Legálně získané ROM v podporovaných formátech, ideálně uložené v jedné složce.
- Volitelně: Bluetooth gamepad pro pohodlnější hraní.
Největší rozdíl mezi oběma platformami dnes nespočívá ani tak v samotném hraní, jako spíše v jejich otevřenosti. Android nabízí prostřednictvím Lemuroidu podporu systémů od NES přes PlayStation až po Atari v jediné bezplatné aplikaci. Na iPhonu se k retro hrám dostanete také, ale musíte počítat s omezenější nabídkou konzolí, které Delta podporuje.
V obou případech ale platí jedno: emulátor je pouze nástroj, který umožňuje spouštět hry určené pro starší konzole. Samotné hry si musíte obstarat zvlášť a odpovědnost za způsob jejich získání nesete vy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman