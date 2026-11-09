Senior Pas je možné pořídit už od 55 let. Zde je přehled slev, které lze získat, některé jsou až 50%

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Co vám přinese karta Senior Pas
Není to jen o pár korunách z nákupu v supermarketu. Senior Pas otevírá dveře k výhodám u přibližně 3 300 partnerů po celé republice, od zdravotnických služeb přes kulturu až po volnočasové aktivity.
Když se podíváte na konkrétní nabídky, zjistíte, že nejde o symbolická procenta. Například firma AEG sráží 15 procent dolů z cen velkých spotřebičů, Ahmad Tea nabízí desetiprocentní úlevu na čaje. Optiky AC Optik Kamil Adamec slibují slevu na obroučky k dioptrickým brýlím, a v zimních měsících dokonce 25procentní zvýhodnění na sluneční brýle.
A pak jsou tu lázeňské pobyty. ALEXANDRIA Spa & Wellness hotel v Luhačovicích sráží 10 procent z vybraných pobytů. Alžbětiny lázně v Karlových Varech nabízejí 15procentní slevu na vstup do bazénového komplexu pro držitele karty ve věku 55 až 65 let.
Milovníci kultury ocení snížené vstupné do Alšovy jihočeské galerie nebo desetiprocentní slevu v Českém muzeu motocyklů v Lesné u Znojma. Rozpětí slev se nejčastěji pohybuje mezi 5 a 50 procenty, v závislosti na konkrétním partnerovi a typu služby.
Získání karty je rychlé
Dřív jste museli vyplnit formulář, poslat ho poštou a čekat týdny, než vám dorazí plastová kartička. Dnes stačí pár kliknutí. Vyplníte online formulář se jménem, adresou, rokem narození a e-mailem, a karta je okamžitě vystavena. Přijde vám na uvedenou e-mailovou adresu, takže ji můžete rovnou uložit do telefonu, vytisknout nebo používat přes mobilní aplikaci Senior Pas.
Pokud vám s technikou pomáhají děti nebo vnoučata, není problém uvést jejich e-mail. Důležité je, aby vám kartu dokázaly zpřístupnit. Starší plastové karty, které lidé obdrželi v minulosti, přitom zůstávají v platnosti. Žádné roční poplatky, žádné prodlužování, žádné skryté podmínky. Karta platí, dokud ji máte.
Program Senior Pas vznikl původně v roce 2010 v Jihomoravském kraji jako obdoba Rodinných pasů a postupně se rozšířil téměř po celé republice. Dnes ho provozuje síť krajských koordinátorů a zapojených obcí, které chtějí svým starším obyvatelům usnadnit život.
Na co si dát pozor a kde hledat aktuální nabídky
Než vyrazíte do obchodu nebo na výlet, vyplatí se zkontrolovat, jestli je daný podnik stále mezi partnery programu. Online katalog na oficiálních stránkách seniorpasy.cz umožňuje vyhledávat podle kraje, města, názvu provozovny nebo typu služby. Totéž nabízí i bezplatná mobilní aplikace.
Pozor: slevu je nutné nahlásit obsluze ještě před placením. Zpravidla se také nesčítá s jinými akcemi nebo slevovými kupóny, což je férové pravidlo, které platí u většiny partnerů.
Senior Pas ale není jen o slevách. Projekt pořádá také komentované procházky, přednášky, semináře a společné výlety. Jde o příležitost poznat nové lidi, naučit se něco zajímavého nebo prostě jen vyrazit někam, kam byste sami nešli. A to všechno bez nutnosti platit členské příspěvky.
Stačí, aby vám bylo 55 let a měli jste trvalý pobyt v Česku. Zbytek je na vás. Kolik ušetříte, závisí jen na tom, jak aktivně kartu využijete.
Zdroje článku: seniorpasy.cz, poznatsvet.cz, ceskeduchody.cz, e15.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský