Není bez chyby: iPhone Duo za 55 tisíc praskl po šesti hodinách. Stačilo ho otevřít dvacetkrát a displej se rozlomil podél pantu

Příspěvek na subredditu r/iPhoneDuo, který moderátoři označili jako ověřené tvrzení, popisuje situaci, jakou by za 54 990 Kč nechtěl zažít žádný majitel nového telefonu. Uživatel uvádí, že k závadě došlo přibližně šest hodin po rozbalení zařízení, tedy po méně než dvaceti otevřeních a zavřeních. Nejprve pocítil zvláštní tlak, jako by se pod displejem v oblasti pantu nacházelo cizí těleso. Poté se ozvalo slyšitelné prasknutí. Vnitřní panel s úhlopříčkou 19,3 cm (7,6″) následně praskl přímo v místě ohybu, tedy podél pantu, kde je skládací displej vystaven největšímu mechanickému namáhání. V Apple Storu mu zařízení na místě vyměnili. Nešlo však o jediný podobný případ.
Tři dny po startu prodeje Apple přiznal problém
Prodej iPhonu Duo v Česku i dalších zemích odstartoval 23. října 2026. Už 26. října, pouhé tři dny po zahájení prodeje, Apple reagoval na hlášení o praskání vnitřních displejů. V oficiálním vyjádření pro 9to5Mac společnost připustila, že se problém týká „malého počtu kusů“, a odkázala postižené zákazníky na zákaznickou podporu, prostřednictvím které mohou požádat o výměnu zařízení. Do 30. října pak podle MacRumors rozeslala interní pokyny do Apple Storů a autorizovaných servisů, aby sjednotila postup při řešení těchto případů. Svolávací akci ani veřejný program oprav však nevyhlásila.
Kromě hlavního ověřeného případu se na Redditu objevila i další hlášení. Jeden uživatel popsal prasknutí displeje už během prvotního nastavení telefonu, a to po pouhých čtyřech otevřeních. Další zaznamenal závadu do 24 hodin od zakoupení. Apple mu přislíbil bezplatnou výměnu, kvůli nedostatku náhradních kusů ji ale nemohl provést okamžitě. Ve více případech se opakuje podobný scénář: prasklina se objeví v ose přehybu vnitřního displeje a často ji doprovází bílá řada vadných pixelů táhnoucí se přes celou šířku panelu.
Kde je slabé místo a proč to není vedlejší závada
Apple zatím veřejně neuvedl přesnou příčinu problému. Rozbor konstrukce, který krátce po uvedení telefonu zveřejnil iFixit, však naznačuje, že potenciálně problematická může být oblast středu pantu a podpůrné konstrukce pod vnitřním displejem. Právě v tomto místě dochází při každém otevření a zavření telefonu k výraznému mechanickému namáhání.
To je také důvod, proč je závada pro Apple tak nepříjemná z hlediska reputace. Nejde o nefunkční reproduktor nebo špatně kalibrovaný senzor, ale o samotný skládací displej a pant. Tedy o dvě klíčové součásti, na kterých stojí celý koncept zařízení. U telefonu za 54 990 Kč v základní 256GB verzi, který Apple představuje jako svůj vstup do kategorie skládacích smartphonů, jde o problém zasahující přímo jeho hlavní prodejní argument.
Porodní bolesti skládaček nejsou novinkou
Pro lepší pochopení situace je dobré připomenout i historii konkurence. Samsung v dubnu 2019 odložil uvedení prvního Galaxy Fold poté, co recenzenti upozornili na problémy s displejem a pantem. Společnost tehdy sama zmínila souvislost s odkrytými částmi pantu a pronikáním cizích částic do zařízení. Apple se na rozdíl od Samsungu rozhodl prodej nepřerušit a jednotlivé případy zatím řeší individuální výměnou.
Současní výrobci skládacích telefonů věnují komunikaci odolnosti stále větší pozornost. Samsung u Galaxy Z Fold8 uvádí testování na 200 000 přeložení a certifikaci IP48. Motorola u modelu Razr 2026 výslovně upozorňuje, že prach může zkracovat životnost pantu a poškodit displej. Také Apple ve svém návodu k používání iPhonu Duo zdůrazňuje nutnost udržovat pant čistý, nedoporučuje používat na vnitřním displeji dodatečnou ochrannou fólii a upozorňuje, že před zavřením telefonu je potřeba odstranit z displeje všechny předměty. Citlivost na nečistoty a mechanické namáhání zkrátka není problémem jediné značky, ale jednou z hlavních výzev celé kategorie skládacích telefonů.
Co dělat, pokud máte iPhone Duo v Česku
Čeští zákazníci mají podle zákonných práv spotřebitele uvedených na webu Applu právo požadovat nápravu v případě vady výrobku, která se projeví v zákonné dvouleté lhůtě. Podle okolností může jít o bezplatnou opravu, výměnu, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. Pokud displej samovolně praskne při běžném používání a na telefonu nejsou známky nárazu či jiného poškození způsobeného uživatelem, jde o důvod k reklamaci. Spor může nastat ve chvíli, kdy servis závadu vyhodnotí jako mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením.
V Česku Apple nemá vlastní kamennou prodejnu, reklamaci nebo servisní požadavek proto můžete řešit několika způsoby:
- Prostřednictvím autorizovaného prodejce, u kterého jste telefon zakoupili.
- Online přes web apple.com nebo aplikaci Apple Store.
- Telefonicky: Apple Online Store na čísle 800 701 391, technická podpora na čísle 800 700 527.
Apple negarantuje jednotnou dobu vyřízení reklamace či výměny. Podle jeho informací závisí na konkrétní zemi, dostupnosti náhradních dílů a místě, kde servis probíhá. Zkušenosti zákazníků ze zahraničí naznačují, že některé výměny proběhly okamžitě, zatímco jiné se zdržely kvůli nedostatku náhradních zařízení.
Pokud o koupi iPhonu Duo teprve uvažujete, je na místě určitá opatrnost. Apple zatím veřejně neupřesnil příčinu ani skutečný rozsah závady, svolávací akci nevyhlásil a formulace „malý počet kusů“ neposkytuje příliš konkrétní představu o četnosti problému. Počkat několik týdnů na další výrobní série nebo podrobnější informace o servisním řešení proto nemusí být přehnanou opatrností. U telefonu první generace s cenovkou 54 990 Kč může jít o rozumné rozhodnutí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman