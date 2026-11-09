Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Liberecké gymnastky září. Z MČR vezou stříbro, doma vybojovaly dvě zlata

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzimní závodní sezona je v plném proudu a gymnastky z oddílu Sportovní gymnastika Liberec mají za sebou další úspěšná vystoupení. Na mistrovství České republiky v Lounech získaly stříbrnou medaili, na domácím Ještědském poháru přidaly dvě vítězství. A další důležité závody je čekají.
Liberecké gymnastky září. Z MČR vezou stříbro, doma vybojovaly dvě zlata

Liberecké gymnastky září. Z MČR vezou stříbro, doma vybojovaly dvě zlata

Zdroj: Sportovní gymnastika Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:00

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Výsledek voleb v Liberci platí. Soud zamítl stížnost, zastupitelé usednou 19. listopadu
Výsledek voleb v Liberci platí. Soud zamítl stížnost, zastupitelé usednou 19. listopadu
Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi
Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi

Vědci z liberecké univerzity loni představili tričko se senzory, které dokáže podle dechu řidičky nebo...

Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko
Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko

Stovky cejnů, osmikilové kapry i škeble museli rybáři odchytit z vypuštěného Labutího jezírka v Zoo...

Ranní karambol na tahu I/13: Auto skončilo mimo silnici, příčinu vyšetřují policisté
Ranní karambol na tahu I/13: Auto skončilo mimo silnici, příčinu vyšetřují policisté

Mezi Rynolticemi a Bílým Kostelem nad Nisou skončilo ráno auto mimo vozovku, až za ochranným plotem proti...

Po oblačném týdnu s deštěm se slunce vrátí až o víkendu
Po oblačném týdnu s deštěm se slunce vrátí až o víkendu

Do víkendu bude v Česku převážně oblačno nebo zataženo s deštěm a teplotami do deseti stupňů Celsia, do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.