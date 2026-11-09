Vyšlo třinácté číslo magazínu Racing Journal

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Racing Journal_13
Článek byl publikován 09.11.2026 17:18
Interlagos v posledních letech patří Maxovi Verstappenovi. Nizozemec předvedl v Brazílii další skvělou...
Lewis Hamilton si z Velké ceny Brazílie odvezl jen deváté místo a další zklamání. Přestože se po startu ze...
George Russell prožil v Brazílii náročný závod, který poznamenal incident po výjezdu z boxů. Roztočil se a...
Po Velké ceně Brazílie jsme se dozvěděli důležitou informaci, která může výrazně ovlivnit další kariéru...
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