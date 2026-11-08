Recenze Lenovo Googlebook 15 – prémiový start nové éry

Google rozhodně dominuje v mobilních telefonech se svým Androidem. Sem tam se pokusí představit tablet. Nemohu říci, že by se mu dařilo. Naposledy vydal ve své podstatě tablet pro domácnost. O něco lépe je na tom u notebooků. Letos jsme se navíc dočkali značného restartu s Googlebook OS a zařízeními, která nesou označení Googlebook. Sám je nevyrábí a spíše působí jen jako dodavatel operačního systému. Tentokrát ale neudělal stejnou chybu jako s Chromebooky. Nadiktoval si totiž základní specifikace a vlastnosti zařízení.
Výrobci tak musí dodržet požadavky na použité materiály, velikost operační paměti, rozložení klávesnice, zabezpečení a také jeden prvek navíc. Výrobci i tak mají dost volnosti ve výbavě. K oficiálnímu představení OS a také prvních zařízení došlo v září, ale jak je už více méně zvykem, Česká republika nebyla v seznamu zemí, kde budou dostupné, tedy při zahájení prodeje. Podařilo se mi ale zjistit skrze své zdroje, že na český trh přijdou některé modely, ale až v příštím roce, zřejmě v prvním kvartálu.
Samozřejmě jsem oslovil výrobce, jestli by mi předběžně nezapůjčili některý Googlebook. Nakonec Lenovo svolilo a získal jsem tak na testování Lenovo Googlebook 15. Tedy jeden z nejdražších představených kousků v rámci nové kategorie.
Zapněte si notifikace a získejte měsíc bez reklam Zapnout upozornění na nové články Děkujeme za odběr notifikací – Přihlaste se pro měsíc bez reklam Děkujeme za odběr notifikací – Aktivovat měsíc bez reklam
Lenovo Googlebook 15 jako „ultrabook“
Na testování se mi do rukou dostal model Lenovo Googlebook 15 GB 15IPH12 (83W6000BCK). Už při prvním uchopení jsem nabyl dojmu, že se jedná o prémiové zařízení. Povrch je zvláštně a příjemně matný, takže nemusíte myslet na čištění otisků prstů. Pro konstrukci Lenovo použilo slitinu hliníku a hořčíku, uhlíková vlákna jsou zakomponovaná do konstrukce a dotykový 15,3palcový displej je krytý sklem. Celkově má tento Googlebook 1,29 kg.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Vypadá a působí dobrým dojmem, ale to nejpodstatnější je samozřejmě klávesnice, tedy aspoň v mém případě. Na ní si hodně zakládám a Lenovo Googlebook 15 splňuje mé požadavky. Je typu chiclet s podsvícením, tichá, přesná a při psaní vydává takový uspokojivý utlumený zvuk. Zvykl jsem si na ni velmi rychle. Rovnou jsem ji vyzkoušel při psaní několika článků a recenzí. Mohu říci, že to bylo pohodlné psaní.
Hned vedle klávesnice si potrpím na touchpadu. Jeho velikost je značná a řekl bych, že každý bude spokojený. Navíc jde na něm cítit i vidět, že se jedná o prémiové zařízení – kus skla s haptickou odezvou. Při kliknutí by mohl touchpad vydávat tlumivější zvuk, jelikož při stisknutí jsem měl vždy pocit, že někdo klepnul dřevěnou paličkou. Prsty ale umí zmást dokonale, jelikož jsem cítil, že došlo ke stisku tlačítka, jen tady žádné není. Za mě je touchpad velmi dobrý, přesný a dává dobrou zpětnou odezvu.
Displej nadchne
Osobně jsem zastánce menších notebooků a 15,3 palců je na mě už trochu moc. Jde ale jen o preference a mobilitu. Zobrazovací panel Lenovo Googlebook 15 má vysoké rozlišení a hlavně nabízí 120Hz obnovovací frekvenci. Byla použita technologie OLED, takže barvy jsou jasné. Papírově má dosahovat na 500 nitů. Očekával jsem tedy, že jas bude slabší, ale už po prvním spuštění se očekávání nepotvrdilo. Když jsem si navíc dal HDR obsah, tak zářil všemi barvami a dost jasně.
Při přímém slunci je trochu problém, ale v místnosti a kdekoliv jinde, kde jsem se v rámci práce pohyboval, dostačoval zcela. Sledování filmů bylo na něm doslova zážitkem. Jen tedy musíte mít dobrý zdroj obsahu. Vedle výborného displeje očekávám i dobré reproduktory. Lenovo se chlubí certifikací Dolby Atmos, ale to ještě nemusí nic znamenat.
Reproduktory to umí rozpálit celkem dobře. Jsou hlasité a jde pocítit i basová složka. Prostorový zvuk umí simulovat velmi dobře. Nemohu říci, že jsou nejlepší na celém trhu, ale rozhodně spadají do vyšších kategorií. Sledování na Disney+ jsem si užil více než nadstandardně, hlavně ve spojení s displejem.
Panel je navíc ještě dotykový, což možná někteří ocení, ale já to rozhodně nejsem. Nepatřím mezi zastánce notebooků s dotykovým displejem, leda by se jednalo konvertibilní zařízení. Tedy že půjde kompletně překlopit do podoby velkého tabletu. Dotyky zvládá výborně, i samotný systém, jen tedy pak koukat na upatlaný displej? To je již otázka na vás.
I na drobnostech záleží
Ještě před lety jsem vybíral notebooky podle základních specifikací, ale dnes mi záleží i na takových drobnostech, jako je umístění nabíjecího konektoru. Preferuji pravou stranu a bohužel není dost takových notebooků na současném trhu, případně je nutné volit kompromis.
Naštěstí Lenovo Googlebook 15 má na obou stranách USB C konektory, které jde využít pro nabíjení. Pokud si tedy potrpíte na jejich umístění, zde si jednoduše můžete zvolit jakoukoliv stranu.
Specifikace Lenovo Googlebook 15
- displej: 15,3 palců, 2,8K (2880 x 1800 pixelů), OLED, 120 Hz, lesklý, jas 500 nitů, 100% DCI-P3, 10bodový dotykový, poměr obrazovky k tělu 90,98 %, TÜV Rheinland Low Blue Light
- procesor: Intel Core Ultra 5 325, 8 jader (4P + 4LPE) / 8 vláken, Max Turbo až 4,5 GHz, 12 MB Intel Smart Cache, integrovaná Intel Graphics, NPU až 47 TOPS
- RAM: 16 GB LPDDR5x-7467 (pájená na desce)
- úložiště: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Operační systém: Googlebook OS
- Foťáky:
- webkamera: 5,0 Mpx s fyzickou krytkou soukromí (Privacy Shutter) a podporou Google Facial Authentication
- MIL-STD-810H
- dotyková čtečka otisků prstů v klávesnici (Google Security Chip H1)
- stereo reproduktory (2x 2W woofer, 2x 2W tweeter), Dolby Atmos, kodek Realtek ALC5682I, 2x mikrofon
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 6.0, 2x Thunderbolt 4 (USB-C, podpora USB PD 45-65 W a DisplayPort 2.1), 1x USB-A (5 Gbps), 1x HDMI 2.1 (až 4K/60Hz), 3,5mm kombinovaný audio jack
- rozměry a hmotnost: 341 x 236 x 15,95 mm, od 1,29 kg
- baterie a nabíjení: 70 Wh (bez napájecího adaptéru v balení)
Zdroj: Dotekomanie.cz
Asi bych se měl vyjádřit k výdrži baterie. Je to trochu komplikovanější, jelikož nikdo na notebooku nedělá jen jednu činnost a každý den může být pracovní náplň jiná. Uvedu to takto. Napsání jedné recenze mi trvalo přibližně tři hodiny. Kromě psaní textu to obsahovalo přenos a zpracování fotografií, přičemž jsem používal nativní aplikace a také Chrome. Za tuto dobu klesla baterie přibližně o 22 %, což hodnotím jako dobrý výsledek.
Při procházení internetu záleželo, kolik jsem měl otevřených záložek a jak jsou webové aplikace náročné. Podle toho se zapínalo chlazení. Při sledování videí byl v klidu. Dovolím si tvrdit, že jeden pracovní den zvládne bez nějakých problémů a ještě zbude energie na nějakou zábavu.
Googlebook OS dospívá
Hardware je na výborné úrovni, dobře se na notebooku píše, displej je vynikající, po zvukové stránce nadstandardní a na touchpad si nemohu stěžovat. Avšak nejvíce záleží na operačním systému. Starší Chrome OS měl své mouchy, které se Google pokusil vyřešit přidáním podpory pro Android aplikace. Googlebook OS vypadá na první pohled jako jen něco, co dostalo novější název a několik funkcí navíc, jenže tomu tak není.
Googlebook OS je vlastně Android s desktopovou úpravou. To možná zní trochu lacině, jenže nejde jen o nějakou předělávku. Systém má co nabídnout. Obsahuje vývojářský terminál založený na distribuci Debian, který běží jako izolovaný virtuální stroj (VM). Díky oddělenému sandboxu chrání hostitelský systém před nechtěnými zásahy a poskytuje bezpečné prostředí pro spouštění aplikací a služeb. Zde Google navazuje na to, co bylo doděláno v Chrome OS až později.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Google hodně vsází na propojení s Androidem, v tomto případě minimálně s verzí 17. Samotné nastavení s využitím mobilu je příjemnější a rychlejší než nastavování Windows. Jedno naskenování, pár potvrzení a hned jsem měl k dispozici vše, co mám standardně na mobilu. Tím myslím i synchronizovaná data pro přihlašování, včetně přístupových klíčů.
Současně jsem mohl spouštět aplikace na notebooku přímo z mobilu, nebo přistupovat k datům na mobilu přes správce souborů. Jen to teda není úplně dokonalé a ne vždy jsem měl vše přístupné. Je tu totiž podmínka, že musíte mít obě zařízení na stejné WiFi. Sem tam nedošlo k propojení, ale ve většině případů vše fungovalo dobře. Většina streamovaných aplikací funguje, jen některé kvůli zabezpečení jen tak nespustíte na Googlebooku. Například Revolut není dostupný kvůli zabezpečení aplikace.
Aplikace
Pokud jde o aplikace jako takové, nabízí se ve své podstatě vše, co je dostupné pro Android. Ostatně Googlebook OS je postavený na Androidu 17 a má Obchod Play. U většiny z nich jsem měl jeden problém, tedy u těch, co nemají aspoň optimalizaci pro tablety. Jejich design se jednoduše roztáhl, takže jsem spíš musel měnit velikost okna.
U některých mi to nějak nevadilo, například pro streamování video obsahu. Jen tedy neočekávejte aplikace jako na Windows nebo macOS. Systém od Googlu je ještě mladý a bude asi nějakou chvíli trvat, než pro něj bude dostupný software jako Photoshop, plnohodnotné vývojářské balíky nebo cokoliv jiného z profesionální kategorie.
Terminál
Pokud se ale chcete ponořit do systému, tak jednoduše si vše doděláte přes terminál. Například jsem si chtěl vyzkoušet, jestli bych do systému dostal Android Studio, tedy hlavní vývojářský software od Googlu. Jediná cesta byla přes terminál, ale nechtělo se mi „mordovat“ s příkazy, takže jsem sáhl po jediném vývojářském softwaru, co je v Googlebook OS nativně, Antigravity. Sice vypadá jako chatbot v okně, ale má více možností, než si umí běžný uživatel představit.
Gemini, které v něm běží, jsem jednoduše dal úkol, že chci na zařízení Android Studio, konkrétně tedy v terminálu. Povolil jsem patřičná oprávnění pro práci s příkazy a během pár minut Gemini udělalo vše potřebné, i instalaci. Díky tomu jsem si otevřel terminál a spustil Android Studio. Je to takové řešení z nouze. Jestli je taková verze Android Studia použitelná, nevím. Na to by vám musel odpovědět kovaný vývojář Android aplikací.
Takže systém lze obohatit o software, který není k dispozici ani pro Android. Jestli pomýšlíte na hry z Windows, tak asi na to zapomeňte rovnou. Naštěstí je k dispozici například GeForce Now a jiné podobné služby s AAA tituly.
Rambler, Gemini a Kouzelný kurzor
Na svém Pixelu jsem si zamiloval funkci Rambler v klávesnici Gboard a trochu mi chybí i ve Windows. V Googlebooku naštěstí je zakomponovaná, a navíc ji jde spustit kdekoliv skrze dedikované tlačítko. Kdykoliv tak lze využít jedno z nejpokročilejších diktování na současném trhu, přičemž zvládá odebírat i výplňová slova.
Díky této integraci jsem si nadiktoval mnoho poznámek a také jsem využil Rambler pro odpovídání na e-maily. Je to jednoduše návyková funkce. Integrace je navíc do systému vyřešena velmi dobře.
Další plus si zaslouží integrace Gemini. Kromě toho, že asistenta vyvoláte skrze stisknutí kláves G a mezerník, tak funguje i vyslovení „Ok Google“, a to dokonce v plné české lokalizaci. O tom jsem ostatně natočil samostatné video.
Google se hodně chlubil posunutím kurzoru na novou úroveň. Aby to bylo jasnější, tak mu dal název „kouzelný kurzor“. Nejde o přepracování, jen je doplněn o jednu funkci navíc. Stačí s ním zatřást a vybrat obsah. Následně zadat, co má Gemini s tímto výběrem udělat. Popravdě řečeno, funkci jsem vyzkoušel a pak nepoužíval, nebyla ani příležitost. Navíc v horním pravém okně má funkce i své tlačítko.
Glowbar
Na víku všech Googlebooků je proužek s barevnými LED světýlky. Ten se aktivuje jen v některých případech a moc jich není. V první řadě indikuje spuštěný notebook. Barvami začne hrát při hlasové komunikaci s Gemini a hlavně indikuje nabíjení a stav baterie. Právě poslední funkce mi připadá jako užitečná. Ostatní jsou jen pro ukázání, že mám Googlebook.
Nikterak mě tento prvek nerozptyloval. Jen je škoda, že Google neposunul Glowbar se systémem na jinou úroveň. Ocenil bych, kdybych mohl Googlebook používat i se zavřeným víkem, třeba pro komunikaci s Gemini a Glowbar by byl indikátorem. To ale není možné, aspoň ne v tuto chvíli.
Co by se mělo změnit
Je zde hodně věcí, co by se mohlo změnit. V první řadě bych očekával, že když mám k dispozici Chrome v plné desktopové variantě, tak bude podporovat uživatelské účty jako ve Windows. Bohužel umí být přihlášený jen k jednomu účtu. Když jsem chtěl mít svůj pracovní účet v plné míře, musel jsem si udělat na Googlebooku druhý uživatelský účet. To by mi ani nevadilo, ale nejde mezi nimi jednoduše přepínat. Abych mohl použít druhý účet, musel jsem se z toho prvního odhlásit.
Ocenil bych, kdyby toto Google vyřešil, stačilo by klidně přepínání mezi účty bez odhlašování. Našel jsem si dočasnou cestu k tomu, abych mohl používat více účtů, jen je to otravné, tedy samotné nastavení. Na každé webové službě, tedy v případě těch od Googlu, jsem se musel samostatně přihlásit. Jen to neřeší dostupnost záložek v prohlížeči a jiné podobné věci.
Další slabinou systému je nastavení. Jakmile jsem ho otevřel, uviděl jsem to samé, co mám na mobilu. Bylo to lehké překvapení. Jen tedy nechápu, proč nastavení není rozmanitější. Například jsem si nemohl změnit chování Googlebooku v případě napojení na nabíječku. Má v základu nastavený čas zapnutí displeje, což ocením při používání baterie, ale na síti bych byl raději, kdyby se displej nevypínal vůbec. Nastavit to nejde. Ani to, co se má stát při zavření víka, když je napájen ze sítě. Snad takové námitky Google vyslyší a přidá více možností.
Google by měl rozhodně zainvestovat, a to nemalé finanční prostředky, do vývoje aplikací, a to i do vývojářů třetích stran. Prostě jim výrazně pomoci, aby pro Googlebook OS bylo více profesionálních aplikací. Případně vytvořit nějaké řešení, které by to zjednodušilo. Systém bude hodně trpět na absenci profesionálního softwaru, případně ho bude omezovat. Možná by stačilo pro začátek mít možnost spouštět aplikace z terminálu do samostatného okna.
Finální verdikt: Lenovo Googlebook 15 a Googlebook OS
Pro začátek uvedu, že tato kategorie není pro mě nějak úplně nová, jelikož vlastním Acer Chromebook C720 z roku 2013. Dnes se již jedná o nepodporované zařízení, ale stále nějak funguje, byť bez aktualizací systému. Jeho největší slabinou nebyl systém jako takový, spíše konstrukce a výbava, s čímž je spojená i cena. Právě aby bylo zařízení co nejvíce dostupné, tak se hodně šetřilo. To ublížilo celému segmentu Chromebooků. Google jen dodával systém a výrobci si dělali, co chtěli.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Stejnou chybu neudělal u Googlebooků a díky tomu, že si nadiktoval i podmínky na konstrukci a výbavu, posunul je na vyšší úroveň. Kdyby udělal to samé u Chromebooků, asi by se psala trochu jiná historie. Lenovo Googlebook 15 a další novinky z tohoto roku se pokusí restartovat tento segment a vdechnout nový život specifické kategorii.
Z hardwarového hlediska je Lenovo Googlebook 15 velmi podařený stroj a uměl bych si ho představit s Windows jako svůj pracovní nástroj, byť bych asi sáhl po menší verzi. Googlebook OS je ale to podstatnější na celém zařízení.
Vzhledem k tomu, že je zde základ v podobě Androidu, vývoj bude asi probíhat rychleji než u Chrome OS. Vývojáři se v Googlu mohou více zaměřit na jeden systém a nemusí dělat kličky pro alternativní. Navíc mnoho funkcí doputuje do systému skrze Obchod Play. Googlebook OS je schopnější než Chrome OS a má asi lepší budoucnost. Stále ale trpí na nedostatek profesionálních aplikací.
Propojení s Gemini a nejrůznější AI funkce vše posouvají na novou úroveň. Antigravity umí dost zjednodušit život, i v systému, jen je nutné mít předplatné, abyste měli k dispozici vyšší modely Gemini.
Pro koho je a není Googlebook?
Důležitá a podstatná otázka, na kterou se pokusím odpovědět. Tuto novou kategorii nemohu doporučit těm, co používají profesionální software pro svou práci. Tím myslím vývojáře, designéry, architekty, střihače videí atd. Ti mají vše ve svém Windows notebooku/PC nebo Apple zařízení, kde jsou zvyklí na svůj pracovní postup a drahý software, případně náročný.
Řekl bych to takto. Pokud vám stačí jen mobilní telefon ke svému digitálnímu životu, tak je to zařízení přesně pro vás. Případně jestli máte počítač nebo notebook, kde jen pracujete s webovým prohlížečem, sem tam si zahrajete příležitostně hru, díváte se na streamovací služby, používáte kancelářský nebo kreativní software jako běžný nebo mírně pokročilý uživatel, ne jako profesionál, který nevyžaduje rozšířené funkce a možnosti.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Právě tací nejvíce uvítají AI na něm a napojení na mobil s Androidem. Zřejmě Googlebook doporučím své rodině, jako další zařízení, jelikož nikdo z nich není digitálním profíkem a možnosti zařízení jim budou dostačovat, a to nadmíru. Navíc zpracování a kvality hardwaru jsou už na velmi dobré úrovni.
A co v mém případě? Lenovo Googlebook 15 si umím představit jako primární stroj při publicistické práci. Jako vývojář bych musel najít několik alternativních aplikací k těm, co používám, ale fungovalo by to. I z pohledu volnočasové práce by posloužil dobře. Jen tedy při práci s videem a audiem bych postrádal svůj software.
Klady
- Prémiové zpracování z kvalitních materiálů (slitina hliníku a hořčíku)
- Vynikající 120Hz OLED displej s věrným podáním barev a vysokým jasem
- Výborná, pohodlná a tichá klávesnice s podsvícením
- Kvalitní haptický touchpad a nadstandardní reproduktory s podporou Dolby Atmos
- Šikovná integrace AI funkcí (Gemini, Rambler) a propojení s Androidem
Zápory
- Omezený výběr profesionálního softwaru (vhodné spíše pro běžné uživatele)
- Systémová nastavení jsou příliš zjednodušená a neumožňují pokročilé přizpůsobení
- Nemožnost snadného přepínání mezi více uživatelskými účty bez odhlašování
- Absence plnohodnotné podpory náročných aplikací známých z Windows či macOS