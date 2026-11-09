Wolf byl zvolen primátorem Karviné. Jeho uskupení obsadí i pozice náměstků

V pozicích náměstků pokračují za uskupení Žijeme pro Karvinou Lukáš Raszyk, který bude prvním náměstkem, Andrzej Bizoń a Radim Slíva. Nově se k nim připojil pětatřicetiletý Lukáš Heczko, který ve vedení města nahradil Vladimíra Kolka. Kromě postu primátora tak uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí také všechny pozice náměstků.
Jedenáctičlennou radu pak doplní za hnutí ANO Martin Gebauer, Radek Podstawka a Petr Koval a za Žijeme pro Karvinou Blanka Dadoková, Jan Firla a Zdeněk Vojkůvka.
Primátor Jan Wolf bude nadále odpovídat především za řízení města, rozpočet, hospodaření a městskou policii. Raszyk se dosud věnoval investicím, dotacím a rozvoji města, Bizoń školství, kultuře a sportu a Slíva sociální oblasti, zdravotnictví, životnímu prostředí a krizovému řízení. Heczko by měl převzít část agendy dopravy, energetiky, územního plánování, majetku a stavebních záležitostí. Konečné rozdělení gescí má zastupitelstvo potvrdit 7. prosince.
Primátor Wolf řekl, že k nejdůležitějším úkolům bude patřit sestavení rozpočtu. „Nebude vůbec jednoduchý, máme tam spoustu neznámých, které teď budeme s kolegy dopracovávat. Věřím tomu, že na prosinec připravíme takový rozpočet, aby byl schvalitelný a hlavně, abychom s ním byli schopni pracovat v roce 2027,“ uvedl. Prioritami podle něj bude dokončení velkých projektů. Mezi nimi například pokračující rekonstrukce polikliniky nebo vybudování vzdělávacího parku Eden Silesia či dokončení Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS).
Výhra i přes obvinění
Jan Wolf je primátorem Karviné od ledna 2018. Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční podíl hlasů. Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD vládnout bez koaličního partnera, rozhodla se ale pro spolupráci s ANO.
Letos v únoru Wolf oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník. V březnu byl ale obviněn v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, v níž je podezřelý z uplácení. Wolf vinu dlouhodobě odmítá.
I přes obvinění letos uskupení vedené Wolfem dokázalo navýšit volební výsledek. „Snažím se celou dobu, co jsem v Karviné, pracovat, jak nejlépe umím. Myslím si, že spousta lidí to ví a díky tomu ten výsledek byl takový, jaký byl,“ uvedl primátor.
Čtěte také: SPD uspěla s přepočtem hlasů v Karviné. Získá dva mandáty
Volbami v Karviné se musel zabývat Krajský soud v Ostravě. Obrátilo se na něj totiž SPD, které žádalo o přepočtení hlasů. Původně mu totiž k účasti v zastupitelstvu scházely dva hlasy. Uskupení mělo podezření, že v některých okrscích nebyly hlasy dobře sečteny. Soud nakonec stížnosti vyhověl a SPD získalo dva mandáty, o jeden mandát tak přišel vítěz voleb a o zastupitele méně má koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Uskupení Žijeme pro Karvinou má tak po přepočtu v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva.