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Dánsko chtělo zbavit úředníky Wordu a Excelu a nahradit je bezplatnou alternativou. Po pár měsících to potichu vzdalo

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Dánské ministerstvo digitalizace loni v červnu spustilo pilotní test open-source kancelářského balíku Collabora. Zapojilo se 38 úředníků. Projekt skončil bez vyhodnocení.
programy

programy

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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