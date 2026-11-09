Bayern platí Musialovi miliony, ale hvězda trpí nevyléčitelnou nemocí. Hoeness poprvé přiznal, jak vážná situace je

Neděle 8. listopadu, studio bavorské veřejnoprávní televize BR a pořad, kde se o fotbale mluví bez tiskových mluvčích. Moderátor se Uliho Hoeneße zeptal, jak skloubit podporu nemocného hráče s ekonomikou milionového podniku. Čestný prezident Bayernu neuhnul. O Jamalu Musialovi řekl, že jeho nemoc „není bez dalšího léčitelná“, ale je „do určité míry zvládnutelná“ léky. A pak přidal větu, kterou si v Mnichově dosud nikdo nahlas říct nedovolil: zůstává otevřené, jestli se Musiala vrátí na svou dřívější výkonnost. BR24 jeho slova shrnula jedním citátem: „Jsme v dilematu.“ Podle nás nejde v první řadě o peníze. Jde o to, co za ně Bayern v příštích letech dostane.
Co o Musialově zdraví víme a co ne
Veřejně potvrzená diagnóza je užší, než naznačují některé titulky. Sám Musiala v srpnu napsal, že u něj byly zjištěny „dočasné, krátce se vyskytující a dobře léčitelné absence“, které souvisejí s „neurologickou dysfunkcí“. Víc nezveřejnil; jde o zdravotní údaje, tedy o jednu z nejcitlivějších kategorií osobních informací vůbec.
Absence jsou krátké epizody změněného vědomí, chvíle, kdy člověk na pár vteřin „vypadne“. Neurolog Christoph Kleinschnitz pro Sportschau vysvětloval, že může jít o formu epileptického záchvatu. Zároveň varoval před diagnostikou na dálku bez znalosti kompletní dokumentace. Německá média o epilepsii píšou běžně, klub ani hráč ale takové slovo oficiálně nepoužili.
Proč „nelze vyléčit, jen kontrolovat“? U epilepsie obecně platí, že ji současná medicína neumí odstranit. Léky ale záchvaty často omezí nebo úplně zastaví. Přesně v tomto duchu mluvil i Hoeneß.
Chronologie je delší, než se zdálo. Sportovní ředitel Max Eberl přiznal, že klub o Musialově stavu věděl „celou minulou sezonu“. Veřejné se to stalo až v srpnu, kdy hráč dvakrát zkolaboval v přípravných zápasech proti Lipsku a Heidenheimu. Trenér Vincent Kompany i Eberl tehdy viditelné epizody spojovali se změnou medikace a jejími vedlejšími účinky. Co samotnou neurologickou poruchu spustilo, veřejně doložené není.
Šest set milionů korun a smlouva do roku 2030
Bayern v únoru 2025 oficiálně oznámil, že Musiala prodloužil do 30. června 2030. Plat klub nezveřejnil. Odhady se ale shodují:
|Údaj
|Částka
|Roční plat podle webu FussballTransfers
|cca 613 mil. Kč
|Roční plat podle Sky při podpisu (hrubý)
|608 až 633 mil. Kč
|Měsíčně
|cca 51 mil. Kč
|Týdně
|cca 11,9 mil. Kč
|Zbývá do konce smlouvy
|necelé 4 sezony
Pro představu: Musiala si za jediný týden přijde zhruba na tolik, kolik průměrně placený Čech nevydělá za celý život. A smlouva poběží ještě skoro čtyři roky.
Nejostřejší část Hoeneßova vystoupení se týkala právě jí. Podle t-online řekl, že nemoc ve smlouvě upravená není. Pak nahlas rozvinul hypotézu: představte si, že by Bayern smlouvu zpochybnil s odkazem na to, že současný výkon neodpovídá tomu, co se při podpisu očekávalo. Hoeneß tento scénář popsal jako problematický, ne jako plán. Zároveň zdůraznil, že klub nemůže situaci posuzovat čistě ekonomicky a že musí hráči v těžké fázi krýt záda.
Jaké má Bayern právní možnosti, z veřejných zdrojů posoudit nelze, protože Musialova smlouva je tajná. Německé pracovní právo obecně počítá s tím, že zaměstnavatel při nemoci nejprve dál vyplácí mzdu a po šesti týdnech nastupuje nemocenské od zdravotní pojišťovny. Smlouvy hvězd ale často obsahují zvláštní pojistné mechanismy, o kterých se nikde nepíše.
Podle nás Hoeneß nevyhrožoval. Spíš veřejně pojmenoval šedou zónu, kterou si v kanceláři musí probírat každý velký klub. Rozdíl je v tom, že Bayern to řekl nahlas.
Dvojí návrat: hlava i sval
Musialův případ je zrádný v tom, že se vrací ze dvou různých problémů najednou.
První návrat už jednou proběhl. Už 5. září naskočil proti Schalke v 57. minutě, jen 18 dní po posledním kolapsu. Vypadalo to na rychlý šťastný konec. Pak ale přišlo svalové zranění z konce září a Musiala znovu vypadl.
Bayern 6. listopadu oznámil, že je zpátky v týmovém tréninku. Zápas v Mohuči o den později byl podle klubu ještě příliš brzy. Během reprezentační pauzy měl pracovat individuálně a pevný termín návratu do zápasového provozu FC Bayern záměrně nestanovil.
U svalu je postup čitelný: tkáň se zahojí, zátěž se stupňuje, hráč se vrací. U neurologického problému žádná taková čára není. Rozhoduje pravidelnost medikace, hlídání spouštěčů a dlouhodobá stabilita. A také otázka, jestli léky, které záchvaty tlumí, nesahají hráči na to nejcennější, co má: na zlomek vteřiny při kličce v plném sprintu. Odpověď zatím nemá nikdo, ani Hoeneß.
Fotbal přitom zná hráče, kteří se s chronickou diagnózou dostali na vrchol:
- Nacho Fernández měl od dvanácti let cukrovku, a přesto prošel Realem Madrid i španělskou reprezentací.
- Mario Götze byl v roce 2017 v Dortmundu stažený z tréninku kvůli metabolické poruše, která mu způsobovala svalové potíže. Po pěti měsících se vrátil do přípravy.
- Severin Freund, skokan na lyžích, se s epilepsií dostal na absolutní špičku díky individuálně nastavené léčbě.
Žádný z nich není přesnou paralelou. Ukazují ale, že chronická diagnóza a elitní sport se nevylučují. Rozhoduje míra kontroly a čas.
Bayern bez něj vede ligu. V prosinci přijede Slavia
Sportovně Bayern nehoří. Po devíti kolech bundesligy vede s bilancí šest výher, tři remízy a 21 bodů, Dortmund má stejně bodů a zaostává jen o skóre. Jenže právě tady je jádro dilematu. Tým, který bojuje o všechno, potřebuje v nejtěsnějších zápasech hráče, jenž sám rozhodne. Takovým Musiala byl. Bez něj Bayern umí vyhrávat, s ním ale měl vyšší strop.
Nejbližší program po reprezentační pauze:
- 20. listopadu: Bayern proti Kolínu nad Rýnem (bundesliga)
- 25. listopadu: Lille proti Bayernu (Liga mistrů)
- 28. listopadu: Hamburk proti Bayernu (bundesliga)
- 8. prosince: Bayern proti Slavii Praha (Liga mistrů)
Z českého pohledu je zásadní poslední datum. Pokud bude Musiala zdravotně i herně připravený, může se v Mnichově postavit proti Slavii. Ligu mistrů vysílají v Česku kanály Nova Sport 3 až 6 dostupné přes Oneplay, kde je ve sportovním balíčku i bundesliga.
Kdyby podobný případ řešil český klub, rozhodovala by o něm nejprve lékařská způsobilost, ne forma. Vyhláška č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti ke sportu výslovně počítá s mimořádnou prohlídkou profesionálního sportovce při závažné změně zdravotního stavu nebo poruše vědomí. I v Česku by tedy o návratu rozhodoval individuální lékařský posudek, nikoli trenér.
Musiala má za sebou dva kolapsy, jeden nadějný návrat a jedno svalové zranění, které ho vrátilo na začátek. Bayern mu dál platí přes půl miliardy korun ročně a nahlas říká, že ho podrží. Teď už ale také nahlas říká, že neví, kterého Musialu na hřišti uvidí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle