Jen pár hodin letu z Česka a listopad vypadá úplně jinak. Na Maltě bývá kolem 21 °C a méně turistů než v létě

Listopad nemusí znamenat konec procházek u moře a obědů na zahrádce. Na Maltě bývá přes den kolem 21 °C a turistů přijíždí méně než uprostřed léta. Pro poznávání ostrova je to tak lákavá kombinace. Jen vedle slunečních brýlí přibalte také bundu do deště.
Na pár dní bych si klidně vystačila s procházkami, dobrým jídlem a výhledem na přístav. Jeden den věnovat Vallettě, další Mdině a mezitím si dopřát i obyčejné odpoledne bez programu.
Přes den příjemně, večer už přijde vhod bunda
Maltský statistický úřad
uvádí listopadový průměr denních maxim 20,8 °C a minim 15 °C. Přes den tak může stačit lehčí oblečení, na večer už ale počítejte s další vrstvou. Ze zahrad Upper Barrakka se otevírá výhled na Grand Harbour a historické Trojměstí. Tady stojí za to na chvíli zastavit a pozorovat přístav. Foto: Marius Ruscea / Google Maps
Listopad patří
k nejdeštivějším měsícům. Program proto nechte otevřený a sledujte předpověď. S prosincem navíc přichází ochlazení, takže dvacetistupňová odpoledne nejsou příslibem pro celou zimu. Turistů ubude, sami tu ale nebudete
Rozdíl proti létu je vidět i v číslech.
Podle zveřejněných údajů navštívilo Maltu v srpnu 2025 přibližně 471 tisíc zahraničních turistů, zatímco v listopadu stejného roku asi 305 tisíc. Listopadový počet byl tedy zhruba o 35 % nižší.
S prázdnými hlavními ulicemi Valletty proto raději nepočítejte. Nejznámější místa má smysl navštívit spíš ráno.
Zájem o pobyty mimo léto navíc roste. Carlo Micallef, výkonný ředitel maltské turistické centrály, uvedl:
„Léto zůstává silné, nejrychlejší růst ale přichází v zimních měsících, od října do dubna.“
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První den může patřit
Vallettě. Dobrým začátkem jsou zahrady Upper Barrakka, odkud je výhled na Grand Harbour i protější historické Trojměstí. Už tady se dá bez složitého plánování strávit část dopoledne. Pak pokračovat do ulic a nechat si čas na zastávky, které na seznamu památek vůbec nemusí být. Konkatedrála svatého Jana ve Vallettě ukrývá také Caravaggiova díla. Návštěva se hodí i na den, kdy počasí nepřeje procházkám. Foto: Gippy Meel / Google Maps
Pro deštivější část dne se nabízí
konkatedrála svatého Jana, kde jsou uchovávána i Caravaggiova díla. Její návštěvu si ovšem nechte na pondělí až sobotu. Podle provozovatele je pro turisty otevřena od 9 do 16.45 hodin, poslední vstup je v 16 hodin. O nedělích a státních svátcích se turistické prohlídky bohužel nekonají.
Při plánování návštěvy v letošním listopadu počítejte také s dočasným uzavřením
doplňkové expozice Face-to-Face Experience v Caravaggiově křídle. Mdinu spojte s Rabatem a zastávkou na něco malého
Další den může patřit
Mdině, někdejšímu hlavnímu městu Malty. Leží na vyvýšeném místě a od sousedního Rabatu ji odděluje příkop. Dává proto smysl věnovat oběma místům jeden výlet a mezi prohlídkami nikam zbytečně nepřejíždět. Procházku historickými uličkami si naplánujte i s pauzou na oběd. Pár dní na Maltě si můžete užít i volnějším tempem. Foto: V De Carlo / Google Maps
Na tenhle výlet se hodí nechat si dostatek času. Na krátké dovolené se snadno stane, že člověk vidí spoustu míst, ale většinu dne sleduje, kdy mu jede další spoj. Mdina a Rabat si podle mě zaslouží i
obyčejnou pauzu na oběd.
K rychlému občerstvení doporučuji
pastizzi, slané taštičky z listového těsta, tradičně plněné ricottou nebo hrachovou náplní. Pobřeží a ostrov Gozo navštivte podle počasí
Za jasného dne můžete města vyměnit
za pěší výlet. Oficiální portál VisitMalta nabízí například trasu přes Dingli, Fawwaru a Wied iż-Żurrieq i další procházky po Maltě a Gozu. U delších tras si předem projděte jejich délku, terén a možnosti návratu. Na pobřeží záleží i na povětrnostních podmínkách, proto si podobný výlet naplánujte až podle aktuální předpovědi. Maltské pobřeží stojí za výlet i bez koupání. V listopadu se ale vyplatí vybírat den podle předpovědi a síly větru. Foto: Diga 73 / Google Maps
Při delším pobytu stojí za zvážení také ostrov
Gozo. Ve Victorii se nad městem zvedá opevněná Cittadella s výhledy na ostrov. Je to dobrý cíl pro samostatný výlet, který ale potřebuje dostatek času i na samotnou dopravu. Na poslední den před odletem bych si proto raději naplánovala něco blíž ubytování. Z Prahy přímo, po ostrově i autobusem
Na Maltu se dá z Prahy letět
přímo s KM Malta Airlines. Dopravce uvádí délku letu mezi Maltou a Prahou přibližně na dvě a půl hodiny. Před výběrem hotelu se vyplatí podívat na konkrétní dny a časy spojení. Pozdní přílet a časný odlet dokážou krátký pobyt citelně zkrátit.
Na běžných denních autobusových linkách stojí v zimním období
jednotlivá jízdenka 2 eura a platí dvě hodiny včetně přestupů. Orientačně jde o 50 Kč při zaokrouhleném přepočtu 25 Kč za euro. Dopravce pro sezonu 2026/2027 uvádí zimní tarif od 18. října do 12. června.
Při výběru ubytování bych si pohlídala hlavně tyto věci: Polohu vůči plánovaným výletům: Na pár nocí bych dala přednost místu s dobrým spojením před pokojem, od kterého se každý den složitě odjíždí. Vytápění pokoje: Příjemná odpolední teplota ještě neříká, jak vám bude večer uvnitř. Skutečnou cenu cesty: K letence připočítejte zavazadla a dopravu z letiště, k ubytování případné poplatky. Možnost změnit program: Venkovní výlety se vyplatí nechat na dny s příznivou předpovědí. Co si ujasnit před rezervací pobytu 1) Má smysl v listopadu přibalit plavky?
Klidně ano, ale pobyt bych na koupání v moři nestavěla. Záleží na aktuálním počasí, vlnách i vlastní snášenlivosti chladnější vody. Pokud je pro vás plavání důležité, ověřte si u hotelu provoz a vyhřívání bazénu.
Na Vallettu si nechte celý den. Prohlídku památek můžete proložit kávou a zastávkami s výhledem na moře. Foto: Magnific 2) Je na poznávání Malty nutné auto?
Pro pobyt zaměřený na několik měst a výletů lze využít autobusy. Než se rozhodnete, porovnejte spojení od konkrétního ubytování. Důležitější než vzdálenost na mapě může být přestup a čas návratu.
3) Pro koho je Malta v listopadu nejlepší volbou?
Pro cestovatele, kteří chtějí chodit po městech, poznávat památky a podle počasí vyrazit k moři. Kdo od dovolené očekává hlavně každodenní opalování a teplou vodu, měl by raději zavítat jinam.
Zdroje: Autorský text redaktorky, Kapitalio.cz, nso.gov.mt, prisma-reports.com, visitmalta.com, kmmaltairlines.com, publictransport.com