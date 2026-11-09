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Jen pár hodin letu z Česka a listopad vypadá úplně jinak. Na Maltě bývá kolem 21 °C a méně turistů než v létě

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Listopad nemusí znamenat konec procházek u moře a obědů na zahrádce. Na Maltě bývá přes den kolem 21 °C a turistů přijíždí méně než uprostřed léta. Pro poznávání ostrova je to tak lákavá kombinace. Jen vedle slunečních brýlí přibalte také bundu do deště.
Zatímco v Česku začíná zima, na Maltě bývá kolem 21 °C. Ostrov láká na podzimní dovolenou

Zatímco v Česku začíná zima, na Maltě bývá kolem 21 °C. Ostrov láká na podzimní dovolenou

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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