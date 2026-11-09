Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životů

Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životůZdroj: Městská policie Jihlava
Článek byl publikován 09.11.2026 16:22
Veřejnost se nyní může zapojit do pátrání po patnáctileté Natálii Ovsepjan, která má trvalé bydliště ve...
Do víkendu bude také na Vysočině převážně oblačno nebo zataženo s deštěm a teplotami do deseti stupňů...
Také do Jihlavy přijede ve středu 11. listopadu svatý Martin se svou družinou. Součástí této velké akce...
Záchranné složky dnes ráno kolem sedmé hodiny zasahovaly u dopravní nehody, k níž došlo v Přibyslavi. Jak...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Na Žďársku boural patnáctiletý chlapec s 1,5 promile. Klíčky od auta sebral rodičům
- Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?
- Počasí na týden. Přinese svatý Martin ve středu na Vysočinu sníh?
- Jihlavu provoní 2 600 svatomartinských rohlíčků pro dobrou věc. Budou s mákem i povidly