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Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životů

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Dva nové automatizované externí defibrilátory uvedla do provozu Městská policie Jihlava. Díky nim budou strážníci zase o krok připravenější ve chvílích, kdy jde o vteřiny.
Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životů

Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životů

Zdroj: Městská policie Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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