Prohrála dvě grandslamová finále a přišla o trůn. Sabalenková přiznala, že znovu chodí k psychologovi

Sabalenková seděla 6. listopadu na tiskové konferenci v Indian Wells, tedy na stejném místě, kde v březnu zvedala trofej a rozjížděla jedno z nejlepších jar posledních let. Tentokrát nemluvila o forhendu ani o taktice. Řekla, že se vrátila k práci s psychologem, protože potřebovala někoho, kdo jí pomůže „znovu najít samu sebe“. Pro hráčku, která celou kariéru staví na síle a sebejistotě, je to pozoruhodně otevřené přiznání. Ještě zajímavější je, co následovalo: světová dvojka nechce hrát silněji, chce méně přemýšlet, víc věřit instinktům a umět pustit z hlavy minulý míč. Podle nás jde o jeden z nejupřímnějších vhledů do toho, jak vypadá sezona, ve které šampionka nespadla ze špičky, a přesto se v ní sama přestala poznávat.
Z historického jara k podzimu bez trofeje
Aby bylo jasné, proč Sabalenková sáhla po pomoci, je potřeba vidět kontrast uvnitř jediného roku. Sezonu 2026 rozjela bilancí 23 výher a jediné porážky. V březnu ovládla Indian Wells i Miami a získala takzvaný Sunshine Double, tedy oba americké jarní turnaje po sobě. WTA to tehdy označila za historický březen.
Jenže ta jediná porážka z úvodu sezony měla velkou váhu. Ve finále Australian Open prohrála s Jelenou Rybakinovou 4:6, 6:4, 4:6. Kazašská tenistka se pak stala hlavní postavou jejího roku. V září se obě potkaly ve finále US Open a Sabalenková znovu odešla poražená, tentokrát 4:6, 7:5, 2:6. Agentura AP popsala, jak během zápasu narůstala její frustrace: pohledy do boxu, gesta, varování od rozhodčího poté, co odpálila míč do hlediště.
Ještě během newyorského turnaje přišel další zásah. WTA oznámila, že Rybakinová po středečních výsledcích předskočí Sabalenkovou na čele žebříčku. Běloruska přitom jedničku držela nepřetržitě od října 2024. Dnes je rozdíl výrazný: podle aktuální žebříčku WTA má Rybakinová 8 099 bodů, Sabalenková 6 485. Chybí jí 1 614 bodů.
Od titulu v Miami Sabalenková žádnou trofej nezískala. Přes sedm měsíců bez titulu je u hráčky jejího kalibru dlouhá doba.
Peking a Wu-chan: dvě rány za deset dní
Asijská část sezony měla být místem, kde si vezme zpět sebevědomí. Dopadlo to opačně.
Ve třetím kole China Open v Pekingu ji 4. října porazila česká tenistka Nikola Bartůňková 6:4, 6:3 za hodinu a 35 minut. Ten zápas nebyl náhodná loterie. Sabalenková neproměnila ani jeden z pěti brejkbolů, Bartůňková využila tři z osmi. Ve druhém setu šla Češka brejkem do vedení 3:1 a pak už soupeřce nedovolila ani jednu šanci na returnu. Dnes je Bartůňková třicátá na světě, takže výhra zapadá do jejího průlomu mezi širší špičku, nejde o osamocenou senzaci.
O deset dní později, 14. října, přišel Wu-chan. Sabalenková proti Ann Liové vyhrála první set 6:3, ale prohrála 6:3, 4:6, 6:7(5). Američanka potřebovala deset mečbolů. Deset. Teprve poslední z nich proměnila a slavila nejcennější vítězství kariéry.
Obě porážky ukazují, proč je zjednodušující svádět všechno na hlavu. V Pekingu rozhodly brejkboly a return, ve Wu-chanu fyzický stav i schopnost soupeřky vydržet. Sabalenková sama po Wu-chanu říkala, že nejdřív potřebovala „dát dohromady tělo“ a teprve potom se pustila do fyzické i mentální přípravy. Psychika tu tedy hraje jednu z klíčových rolí, nikoli jedinou.
Co znamená „znovu“ a proč to není krize
Slovo „znovu“ má v jejím příběhu konkrétní obsah. Ještě v lednu na turnaji v Brisbane vysvětlovala, že s psychologem pracovala „mnoho let“, ale spolupráci ukončila. Část té práce přesunula do komunikace s týmem a do vlastního zpracování situací. Už tehdy ovšem mluvila o tom, jak dlouho se učí zvládat emoce po chybách. Dřív ji podle vlastních slov jedna snadná chyba dokázala rozhodit na celý zápas. Postupně se naučila chybu přijmout a jít dál. Občas prý emoci potřebuje „vyhodit ven“ a pak začít od nuly.
Teď, v listopadu, se k odborníkovi vrátila. Podle přepisu tiskové konference popsala, na čem pracuje: méně přemýšlet, neulpívat na určitých myšlenkách, víc věřit instinktům a „nechat některé věci za sebou“. Sezona ji podle ní učila hlavně jedno: resetovat se.
To je jiný slovník, než jaký by odpovídal zhroucení. Sabalenková nemluví o úzkosti ani o tom, že by nechtěla hrát. Mluví jako profesionálka, která přišla na to, že její největší zbraň, tedy intenzita, se v klíčových chvílích obrací proti ní. Kdo hraje tenis s emocemi naplno, ten si s sebou do dalšího gamu nese i vztek z toho předchozího.
V ženském tenise přitom podobná práce dávno není výjimkou:
- Iga Świąteková spolupracuje se sportovní psycholožkou Darií Abramowiczovou nejméně od svého průlomu na Roland Garros 2020 a WTA tuto spolupráci opakovaně zmiňuje jako součást jejího úspěchu.
- Madison Keysová po triumfu na Australian Open 2025 vyprávěla, že jí terapie pomohla oddělit vlastní hodnotu od výsledků na kurtu.
- Naomi Ósakaová v roce 2021 veřejně mluvila o úzkosti a depresi a odstoupila z Roland Garros, čímž otevřela debatu o psychickém zdraví v celém sportu.
Sabalenková stojí v tomto spektru blíž Świątekové než Ósakaové. Nejde o odchod ze hry, ale o ladění nástroje, který se během roku rozladil. Podle nás je to dobrá zpráva pro její soupeřky jen na první pohled. Hráčka, která umí po chybě rychle vypnout, je s jejím úderem nebezpečnější než kdykoli předtím.
Muchová na úvod a počty, které nepustí
Reset se teď bude testovat v ostrém provozu. Turnaj mistryň v Indian Wells se hraje od 8. do 15. listopadu a Sabalenková v něm otevírá skupinu proti Karolíně Muchové. Zápas je na programu v pondělí 9. listopadu od 21:00 našeho času, vysílá CANAL+ Sport 2.
Muchová přijíždí jako světová sedmička a debutantka turnaje. Sezonu má mimořádnou: bilance 41 výher a 12 porážek, tituly z Dauhá a Bad Homburgu. Ve vzájemných zápasech vede 3:2, jediný letošní duel ale vyhrála Sabalenková.
|Turnaj
|Fáze
|Vítězka
|Skóre
|Ču-chaj 2019
|semifinále
|Sabalenková
|7:5, 7:6(4)
|Roland Garros 2023
|semifinále
|Muchová
|7:6(5), 6:7(5), 7:5
|Cincinnati 2023
|semifinále
|Muchová
|6:7(4), 6:3, 6:2
|Peking 2024
|čtvrtfinále
|Muchová
|7:6(5), 2:6, 6:4
|Brisbane 2026
|semifinále
|Sabalenková
|6:3, 6:4
Tabulka ukazuje, proč je Muchová pro Bělorusku nepohodlná. Všechny tři jejich třísetové bitvy ovládla Češka. Mění rytmus, kombinuje, nutí soupeřku přemýšlet. A právě přemýšlení je to, čeho se Sabalenková snaží zbavit. Favoritkou zůstává díky žebříčku i zkušenosti, Muchová ale má reálnou šanci překvapit.
Formát dává Sabalenkové prostor na zaváhání. Podle průvodce WTA k Turnaji mistryň se hraje ve dvou čtyřčlenných skupinách, každá hráčka odehraje tři zápasy a do semifinále postupují dvě nejlepší. Vedle Muchové ji čekají ještě Mirra Andrejevová a Elina Svitolinová. Výhra nad Češkou by ji k postupu výrazně přiblížila, prohra ji ještě nevyřazuje.
Turnaj má navíc nečekanou dynamiku. Rybakinová kvůli nemoci odstoupila a v první skupině ji nahradila Marta Kosťuková. Sabalenková je tak nejvýše postavenou hráčkou v pavouku. Druhá česká účastnice Linda Nosková hraje v druhé skupině.
Jedničku si ale Sabalenková v Indian Wells zpět nevezme. Neporažená vítězka bere 1 500 bodů, ztráta na Rybakinovou činí 1 614. Ani dokonalý týden tedy podle aktuálních čísel nestačí na okamžitý návrat na trůn. Posloužil by ovšem jako silný odrazový můstek do nové sezony. A Sabalenková by vyplnila díru v životopise: z Turnaje mistryň má dvě finále, z let 2022 a 2025, ale titul zatím ne.
Jaro jí letos v Indian Wells přineslo trofej díky síle. Na podzim se na stejných kurtech ukáže, jestli ji dokáže přinést i krátká paměť. Úder má pořád stejný, teď se učí zapomenout předchozí míč dřív, než přiletí další.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář