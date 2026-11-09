DVD a Blu-ray nevyhazujte, jednou vám zachrání večer. Streamovací služby mažou seriály a filmy bez varování

Představte si páteční večer: otevřete aplikaci, abyste konečně dokoukali rozkoukaný seriál, a místo přehrávače na vás čeká prázdná stránka. Titul zmizel z katalogu. Přesně to se stalo tisícům diváků HBO Max v prosinci 2022, kdy platforma stáhla mimo jiné všechny čtyři série seriálu Westworld. O několik měsíců později Disney+ odstranil fantasy seriál Willow a sci-fi film Crater, a to pouhých 48 dní po jeho premiéře. Fyzické DVD nebo Blu-ray v poličce by vás v podobné situaci zachránily hned v několika případech: když titul zmizí ze streamovací platformy, vypadne internet nebo se obsah přesune jinam, například na bezplatný kanál s reklamami a pevně stanoveným vysílacím programem. Disk totiž nepotřebuje licenci ke streamování ani připojení k internetu.
Předplatné není vlastnictví
Klíčový rozdíl, který si většina diváků neuvědomuje, spočívá v tom, že přístup k obsahu není totéž co jeho vlastnictví. Měsíční platba za Netflix (259–419 Kč) nebo Disney+ (219–359 Kč) vám zajišťuje přístup k aktuálnímu katalogu, nikoli trvalé právo sledovat konkrétní film či seriál. Netflix to uvádí otevřeně: během posledního měsíce před odstraněním titulu z nabídky zobrazí upozornění „Poslední den ke zhlédnutí“. U HBO Max a Disney+ takto transparentní systém chybí. Smluvní podmínky Disney+ navíc výslovně uvádějí, že dostupnost obsahu se může měnit v závislosti na licenčních právech, tarifu i lokalitě.
A nejde jen o předplatné. Ani digitální „koupě“ filmu přes iTunes nebo Google Play není stoprocentní zárukou, že k němu budete mít přístup navždy. Apple ve svých podmínkách připouští, že zakoupený obsah může být později nedostupný ke stažení, například pokud společnost ztratí příslušná práva. Proto doporučuje uchovávat stažený obsah na vlastním zařízení. Fyzický disk v krabičce je v tomto ohledu stále jedním z nejjistějších způsobů, jak si konkrétní titul uchovat.
Které tituly už zmizely
Seznam odstraněných titulů je delší, než by člověk čekal. Zahrnuje přitom i vlastní tvorbu streamovacích platforem, tedy filmy a seriály, které si studia sama vyrobila.
HBO Max / Max (prosinec 2022 a následující období):
- Westworld (4 série)
- The Nevers
- Raised by Wolves
- The Time Traveler’s Wife
Část těchto titulů Warner Bros. Discovery následně nabídla prostřednictvím FAST distribuce, například ve spolupráci se službou Tubi. Westworld tam lze sledovat zdarma, ovšem s reklamami a podle pevně stanoveného vysílacího programu, nikoli kdykoli na vyžádání.
Disney+ (květen–červen 2023):
- Willow (odstraněn 26. května 2023)
- Crater (odstraněn 30. června 2023, pouhých 48 dní po premiéře 12. května)
- Big Shot
- The Mysterious Benedict Society
- Turner & Hooch
- The World According to Jeff Goldblum
Důvodem byly především finance a změna strategie. Finanční ředitelka Disney Christine McCarthyová na výsledkové konferenci 10. května 2023 oznámila revizi katalogu streamovacích služeb DTC, odstranění části obsahu a očekávaný účetní odpis ve výši 1,5 až 1,8 miliardy dolarů. Studio chtělo omezit objem produkce a více se zaměřit na pečlivější výběr obsahu. Warner Bros. Discovery zase spojilo omezování nabídky s další monetizací své knihovny prostřednictvím dohod s FAST službami.
Velké hity jsou chráněné, ale ne navždy
Nabízí se otázka: mohou z nabídky zmizet i velké hity, jako jsou Stranger Things nebo The Last of Us? Teoreticky ano. V praxi jsou ale pro své platformy natolik cenné, že jejich odstranění v současnosti není příliš pravděpodobné. Netflix má v nabídce všech pět sérií Stranger Things a seriál The Last of Us získal na Maxu v dubnu 2025 potvrzení třetí řady. Jenže „obchodní priorita“ neznamená „právní záruka dostupnosti navždy“. Jako první obvykle mizí méně sledované tituly. Ty největší zůstávají v nabídce, dokud platformě přinášejí předplatitele a další výnosy.
Problém neřeší ani stažení obsahu pro offline sledování. Netflix i Max tuto možnost nabízejí, stažené soubory jsou ale dostupné jen po omezenou dobu. Jakmile titul zmizí z katalogu nebo vyprší příslušná licence, přestane fungovat i jeho stažená verze. Offline režim je tedy především praktická funkce pro sledování bez internetu, nikoli způsob, jak si vytvořit trvalý archiv.
Kde v Česku disky pořád seženete
Fyzická média v Česku ještě zdaleka nezmizela. Alza nabízí seriálové kolekce na Blu-ray s možností vyzvednutí na pobočkách i v AlzaBoxech. Například kompletní první série seriálu The Last of Us vychází na Blu-ray na 539 Kč, ve verzi 4K UHD na 809 Kč. Datart má v nabídce 11 modelů DVD přehrávačů a u některých uvádí skladovou dostupnost v desítkách prodejen. Sehnat zařízení pro přehrávání disků tedy stále není problém.
A co když nechcete kupovat? Městská knihovna v Praze stále půjčuje filmy na DVD. Roční registrace pro dospělé stojí 60 Kč, děti do 15 let a senioři nad 70 let ji mají zdarma. Audiovizuální dokumenty na DVD najdete také v dalších knihovnách. Například Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je stále uvádí ve svém knihovním řádu.
Jak se o disky starat, aby vydržely
Ani fyzický disk není nezničitelný. Canadian Conservation Institute odhaduje životnost lisovaných disků DVD a Blu-ray určených pouze ke čtení přibližně na 10 až 20 let, přičemž skutečná výdrž závisí především na podmínkách skladování a zacházení. Podle doporučení Library of Congress je vhodné dodržovat několik základních zásad:
- Disk držte pouze za okraj a středový otvor.
- Skladujte ho nastojato, v čistém a suchém prostředí (ideálně při relativní vlhkosti kolem 35–40 %).
- Chraňte ho před přímým světlem. Nevhodné jsou například půdy a vlhké sklepy.
- Čistěte ho od středu směrem k okraji, nikdy krouživými pohyby.
- Nepoužívejte samolepicí etikety.
U titulů, na kterých vám opravdu záleží, může dávat smysl pořídit si také záložní kopii.
Streaming je skvělý způsob, jak objevovat nový obsah a mít po ruce rozsáhlou videotéku. Ale seriál, ke kterému se každou zimu rádi vracíte? Ten si možná zaslouží místo v poličce, ne jen ikonku v aplikaci, která může už zítra zmizet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík