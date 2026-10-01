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Nintendo Switch Lite jako Steam Deck? Nadšenec už na něm rozběhl Arch Linux a Steam

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Nintendo Switch Lite nemusí sloužit jen hrám od Nintenda. Nadšenec vystupující jako Holiday_Reference_41 na konzoli rozběhl Arch Linux, prostředí KDE Plasma i plnohodnotného klienta Steam a chce z ní vytvořit vlastní miniaturní Steam Deck.
Nintendo Switch Lite jako Steam Deck? Nadšenec už na něm rozběhl Arch Linux a Steam

Nintendo Switch Lite jako Steam Deck? Nadšenec už na něm rozběhl Arch Linux a Steam

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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