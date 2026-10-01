Nintendo Switch Lite jako Steam Deck? Nadšenec už na něm rozběhl Arch Linux a SteamPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nintendo Switch Lite jako Steam Deck? Nadšenec už na něm rozběhl Arch Linux a Steam
Článek byl publikován 01.10.2026 09:00
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