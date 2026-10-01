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AI už ne. Trump nařídil americkým úřadům používat název Super Intelligence

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Donald Trump nařídil americké exekutivě nahradit pojmy Artificial Intelligence a AI označením Super Intelligence a zkratkou SI. Změna platí pro úřední komunikaci, technologické společnosti k ní ale prezident přinutit nemůže.
AI už ne. Trump nařídil americkým úřadům používat název Super Intelligence

AI už ne. Trump nařídil americkým úřadům používat název Super Intelligence

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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