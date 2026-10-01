AI už ne. Trump nařídil americkým úřadům používat název Super IntelligencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI už ne. Trump nařídil americkým úřadům používat název Super Intelligence
Článek byl publikován 01.10.2026 09:02
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