Mladým se z AI zvedá žaludek. Přitom bez ní už skoro nestudují

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Umělá inteligence začíná mezi mladými lidmi narážet. Podle průzkumu Gallupu používá generativní AI alespoň jednou týdně 51 procent příslušníků generace Z v USA, zároveň vůči ní 31 procent cítí vztek a 42 procent úzkost. Je to zvláštní vztah k technologii, kterou její kritici často sami pravidelně používají.
Možná ale není problém v AI samotné. Mnohem důležitější je, co jí dovolíme dělat a kdo nakonec ručí za výsledek. Konečným garantem textu, fotografie, grafiky nebo videa by podle mě měl vždy zůstat člověk.
Když AI nahradí grafika, nemusí to být špatně
Vezměme si obyčejný náhledový obrázek k videu. Autor má skutečný produkt, natočil vlastní video, zná jeho obsah a potřebuje vytvořit grafiku, která diváka zaujme. Může zaplatit grafikovi, nebo použít AI a výsledný obrázek následně sám zkontrolovat.
Jestliže výsledek věrně reprezentuje skutečný produkt a obsah videa a je ve výsledku kvalitnější než ručně vytvořená grafika, těžko hledat důvod, proč by měl být automaticky považován za něco méně hodnotného. Umělá inteligence je v takovém případě nástroj. Podobně jako Photoshop, automatické odstranění pozadí nebo kdysi digitální fotoaparát.
Hranice se posune ve chvíli, kdy začne AI diváka podvádět. Náhled ukáže něco, co ve videu vůbec není. Vygenerovaný obrázek představí neexistující vlastnost produktu. Video vytvoří událost, která se nikdy nestala, a vydává ji za skutečnost. Stejný problém nastává u textu, pokud model začne sebevědomě vymýšlet fakta, zdroje nebo citace a nikdo jeho práci nekontroluje.
Právě proto není nejdůležitější otázka, zda obsah vznikl s pomocí AI. Mnohem důležitější je, zda za něj někdo skutečný přebírá odpovědnost.
Kritizujeme technologii, bez které už sami nechceme být
Zajímavější je ale druhá část současného odporu k AI. Výzkum Higher Education Policy Institute z března 2026 ukázal, že 95 procent dotázaných britských vysokoškoláků používá AI alespoň nějakým způsobem. Celých 94 procent ji používá také při práci na hodnocených úkolech. Přímo AI generovaný text do odevzdávaných prací vkládalo 12 procent studentů.
To už není okrajový nástroj několika technologických nadšenců. Generativní AI se stala běžnou součástí studia.
Proto působí poněkud zvláštně, když se současně na sociálních sítích objevuje kategorické odsuzování prakticky čehokoliv, na čem se AI podílela. Kritizovat nekvalitní generovaný obsah je naprosto legitimní. Stejně tak falešná videa, kradení cizí práce nebo vydávání strojového výstupu za vlastní odborné znalosti.
Jenže odsuzovat použití AI jako takové a současně ji využívat při vlastním studiu je už podstatně obtížněji obhajitelné. Právo kritizovat má samozřejmě každý, bez ohledu na věk nebo vzdělání. Kritika je ale přesvědčivější ve chvíli, kdy používáme stejné měřítko na sebe i na ostatní.
AI totiž nemusí vytvořit článek místo redaktora, návrh místo grafika nebo bakalářskou práci místo studenta. Může vyhledat chybu, navrhnout variantu, odstranit pozadí, vytvořit grafický základ nebo upozornit na něco, co člověk přehlédl.
A právě tady může být hranice, která bude nakonec důležitější než nálepka „vytvořeno pomocí AI“. Člověk má vědět, co vytváří, ověřit výsledek a nést za něj odpovědnost. AI může být velmi schopný pomocník. Ve chvíli, kdy jí ale přestaneme kontrolovat ruce, přestává být pomocníkem.
Zdroj: cnn.iprima.cz
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