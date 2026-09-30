iPhone 18 Pro poprvé v ruce. Apple letos změnil hlavně to, co není na první pohled vidětPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iPhone 18 Pro poprvé v ruce. Apple letos změnil hlavně to, co není na první pohled vidět
Dron pod 250 gramů ještě neznamená, že ho může dítě bez omezení vzít a létat. V Česku platí pro...
Skládací telefon dokáže v kapse spojit mobil s malým tabletem. Redaktor Karandeep Singh ale po letech...
Google Maps už nemusí sloužit jen k nalezení nejrychlejší trasy. Funkce Ask Maps využívá Gemini, data o...
Apple letos představil iPhone 18 Pro a Pro Max, běžný iPhone 18 ale chybí. Přímo Apple PR jsme se proto...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
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