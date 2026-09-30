ChromeOS ještě nekončí. Google slíbil aktualizace až do roku 2034Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ChromeOS ještě nekončí. Google slíbil aktualizace až do roku 2034
Odpor mladých k umělé inteligenci sílí, současně ji ale studenti používají téměř běžně. Problém přitom...
Dron pod 250 gramů ještě neznamená, že ho může dítě bez omezení vzít a létat. V Česku platí pro...
Skládací telefon dokáže v kapse spojit mobil s malým tabletem. Redaktor Karandeep Singh ale po letech...
Google Maps už nemusí sloužit jen k nalezení nejrychlejší trasy. Funkce Ask Maps využívá Gemini, data o...
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