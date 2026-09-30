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ChromeOS ještě nekončí. Google slíbil aktualizace až do roku 2034

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Příchod notebooků Googlebook mohl vyvolat dojem, že ChromeOS čeká rychlý konec. Google nyní situaci upřesnil. Současné Chromebooky mají dostávat aktualizace a bezpečnostní opravy až do poloviny roku 2034.
ChromeOS ještě nekončí. Google slíbil aktualizace až do roku 2034

ChromeOS ještě nekončí. Google slíbil aktualizace až do roku 2034

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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