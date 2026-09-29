Od kolika let může dítě létat s dronem? V Česku platí hranice 16 let, ale jsou výjimkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Od kolika let může dítě létat s dronem? V Česku platí hranice 16 let, ale jsou výjimky
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Apple letos představil iPhone 18 Pro a Pro Max, běžný iPhone 18 ale chybí. Přímo Apple PR jsme se proto...
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