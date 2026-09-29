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Od kolika let může dítě létat s dronem? V Česku platí hranice 16 let, ale jsou výjimky

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Dron pod 250 gramů ještě neznamená, že ho může dítě bez omezení vzít a létat. V Česku platí pro samostatného pilota hranice 16 let, existují ale výjimky. Rozhoduje typ dronu, jeho třída i dohled způsobilého pilota.
Od kolika let může dítě létat s dronem? V Česku platí hranice 16 let, ale jsou výjimky

Od kolika let může dítě létat s dronem? V Česku platí hranice 16 let, ale jsou výjimky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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