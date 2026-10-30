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New Look Media převezme vydávání české edice Harper’s Bazaar a Cosmopolitan

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Časopisy Harper's Bazaar a Cosmopolitan, jejichž vydávání v Česku mělo být zastaveno v listopadu letošního roku, nakonec budou pokračovat dál. Vydavatelství New Look Media nyní uzavřelo partnerství se společností Hearst Magazines International, na jehož základě v roce 2027 převezme vydávání českých edic obou magazínů.
New Look Media převezme vydávání české edice Harper’s Bazaar a Cosmopolitan

New Look Media převezme vydávání české edice Harper’s Bazaar a Cosmopolitan

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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