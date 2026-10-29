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Startuje další natáčení. Barbora Bočková v hlavní roli ženy, která ochrne v den své svatby

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Režisérka Jitka Rudolfová (Rozkoš, Tanec s medvědem) a producent Viktor Schwarcz (Lumiére Film) začali točit nový celovečerní film Kriplyně (foto) o ženě, které ochrnutí převrátí život vzhůru nohama. Hlavní hrdinku Janu ztvárňuje Barbora Bočková, jejího muže Jaromíra Jan Hájek.
Startuje další natáčení. Barbora Bočková v hlavní roli ženy, která ochrne v den své svatby

Startuje další natáčení. Barbora Bočková v hlavní roli ženy, která ochrne v den své svatby

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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