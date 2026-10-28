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Digital First Marketing Group utržila přes 158 milionů korun. Jako o rok dříve

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Marketingové seskupení Digital First Marketing Group (DFMG), které sdružuje agenturní brandy Dark Side a PRIA System plus PR a digitální agenturu Insighters, v posledním fiskálním roce dosáhlo v postatě stejného byznysového výkonu jako o rok dříve. Marketingová firma utržila něco přes 158 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy DFMG 2025/2026 (skončil v březnu).
Digital First Marketing Group utržila přes 158 milionů korun. Jako o rok dříve

Digital First Marketing Group utržila přes 158 milionů korun. Jako o rok dříve

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Článek byl publikován 28.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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