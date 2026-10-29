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Ředitel ČT Chudárek bude jednat s poslanci a premiérem Babišem o financování televize

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Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) bude mít dnes náročný den, ve kterém bude projednávat vládní novelu zákona o ČT. Odpoledne bude jednat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na schůzi Výboru pro média a kulturu. Večer se pak setká s premiérem Andrejem Babišem. "Také tato narychlo svolaná schůzka se bude týkat zákona měnícího způsob
Ředitel ČT Chudárek bude jednat s poslanci a premiérem Babišem o financování televize

Ředitel ČT Chudárek bude jednat s poslanci a premiérem Babišem o financování televize

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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