Privátní J&T Banka zakládá nový odbor investiční strategie, řídí jej VaníčekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Privátní J&T Banka zakládá nový odbor investiční strategie, řídí jej Vaníček
Článek byl publikován 29.10.2026 07:13
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Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →