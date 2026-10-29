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Privátní J&T Banka zakládá nový odbor investiční strategie, řídí jej Vaníček

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Privátní a investiční banka J&T Banka od října rozšiřuje svou organizační strukturu o nový odbor Investiční strategie. Do jeho čela se postavil Milan Vaníček (foto), který v bance pracuje od roku 2011 a je zodpovědný za analytický tým a výzkum finančních trhů J&T Banky. Informoval o tom PR manažer J&T Banky Martin Tesař.
Privátní J&T Banka zakládá nový odbor investiční strategie, řídí jej Vaníček

Privátní J&T Banka zakládá nový odbor investiční strategie, řídí jej Vaníček

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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