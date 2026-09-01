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Nemocnice v Českých Budějovicích přidá stovky parkovacích míst pro pacienty

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Nemocnice České Budějovice od 1. září 2026 výrazně rozšíří parkovací kapacitu pro pacienty a jejich blízké. Celé hlavní parkoviště P1 a P2 před vstupním…
parking3

parking3

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