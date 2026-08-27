Stále přibývají nové záběry, ze kterých mrazí: Během pár sekund zmizela celá vesnice, stovky obyvatel i turistů jsou nezvěstné. Nepál zasáhla ničivá katastrofa

Někdy stačí pár okamžiků, aby se země, která ještě ráno vypadala úplně obyčejně, změnila na místo plné bahna, trosek a vody.
Přesně takové záběry začaly ve středu 26. září přicházet z himálajské oblasti na hranici Nepálu a Tibetu. Prudký příval vody se přehnal úzkými údolími, strhával mosty, poškodil budovy a přerušil cesty, které spojovaly místní obce se zbytkem země.
Rozsah katastrofy se ukazuje postupně. Některé oblasti zůstaly bez elektřiny a spojení, k dalším se záchranáři dostávají jen velmi obtížně. Zatímco vrtulníky vyzvedávají lidi ze zatopených míst, rodiny čekají na zprávy o svých blízkých.
Podle agentury AP si katastrofa na obou stranách hranice vyžádala nejméně 98 obětí. Nepálské úřady hlásí 95 mrtvých, zatímco čínská státní média informovala o dalších třech obětech v Tibetu. Počet pohřešovaných zároveň zůstává vysoký a jednotlivé údaje se stále mění. Katastrofa přišla během několika minut
Nejvíce zasaženou oblastí na nepálské straně je okres Rasuwa, který leží severně od Káthmándú. Právě tudy protéká řeka Bhote Koshi, jejíž voda se ve středu ráno náhle změnila na ničivý živel. Zasaženy byly obce, silnice, mosty i energetická infrastruktura.
Ověřené záběry ukazují, jak se řeka během chvíle rozvodnila a začala s sebou odnášet vše, co jí stálo v cestě. V oblasti Trishuli Bazaar voda strhla most a následně poškodila několik budov. Další záběry zachycují lidi, kteří se snaží utéct před vodou pěšky, na motocyklech i v autech.
Jak uvádí BBC, voda v této oblasti stoupala tak rychle, že most zmizel pod její hladinou přibližně 40 vteřin po začátku zaznamenaného přívalu. O několik vteřin později se začaly hroutit i budovy v blízkosti řeky.
Záběry z postižených míst proto nepůsobí jako obraz klasické povodně. Spíše připomínají scénu, ve které se země doslova rozpadá před očima. Stromy zůstaly obalené bahnem, vozidla skončila pod nánosy sedimentu a některé stavby zcela zmizely.
Stovky lidí zůstávají nezvěstné
Největší obavy v současné době vyvolávají osudy lidí, se kterými se po katastrofě nepodařilo navázat kontakt. Mezi pohřešovanými jsou místní obyvatelé, pracovníci na energetických projektech, policisté i zahraniční návštěvníci.
Nepálské úřady podle AP evidovaly zpočátku 403 pohřešovaných osob, z toho 341 cizinců. Mezi nimi bylo 133 lidí z Indie, kteří směřovali na pouť k posvátnému Kailáši v Tibetu. Pohřešováni jsou také občané Spojených států amerických, Austrálie, Velké Británie a Kanady.
BBC později informovala o vyšším počtu pohřešovaných turistů. Podle nejnovějších údajů, které získala od nepálské policie, se nepodařilo nalézt 579 turistů, přičemž 466 z nich byli cizinci z 28 zemí. Čísla se však vzhledem k pokračujícímu pátrání průběžně mění.
Nejde jen o turisty. Nepálský ministr zahraničí Shishir Khanal podle
BBC uvedl, že mezi pohřešovanými je 26 policistů, 9 příslušníků ozbrojených sil a 44 členů armády. Ztratil se také kontakt se skupinou asi 60 dělníků pracujících na projektu vodní elektrárny.
Právě severní Nepál je důležitou trasou pro lidi směřující dále do Tibetu. V tomto období tudy procházejí i poutníci mířící ke Kailášu, jednomu z nejposvátnějších míst hinduismu.
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https://www.tiktok.com/@straitstimes/video/7678293997235883272?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7469768017258808854
Záchranáři bojují s bahnem i nepřístupným terénem
Katastrofa nesahala jen na životy. Zničila také silnice a mosty, které by záchranářům umožnily dostat se k postiženým obcím.
V některých oblastech se navíc nedá bezpečně přistát vrtulníkem. Vysoká hladina vody, silný vítr a nestabilní horské svahy komplikují evakuaci.
Nepálská armáda přesto nasadila vrtulníky, které postupně vyzvedávají lidi ze zatopených oblastí.
Mluvčí nepálské vlády Sasmit Pokharel pro
AP uvedl, že země požádala Indii a Čínu o pomoc se záchrannými operacemi.
Úřady zároveň vyzvaly obyvatele žijící v blízkosti řek Bhote Koshi, Trishuli a Narayani, aby se od jejich břehů drželi dál. Po prvotní vlně totiž existují obavy z dalších problémů.
Na druhé straně hranice došlo k obrovskému sesuvu půdy
Následky řádění nepocítil jen samotný Nepál. Na čínské straně hranice, v tibetském okrese Gyirong, zasáhl oblast mohutný sesuv půdy. Těžce poškozen byl i tamní hraniční přechod Gyirong, který patří mezi významná spojení mezi Tibetem a Nepálem.
Čínská státní televize podle AP informovala o třech obětech a 265 pohřešovaných. Sesuv zničil cesty, přerušil komunikaci a poškodil elektrické vedení.
Záchranáři se k některým místům dostávají přes nánosy bláta.
Podle CNN dosahovala vrstva bahna na některých místech více než 1,5 metru. Čínské úřady nasadily stovky hasičů, záchranářské psy, detektory živých osob, nafukovací čluny i další vybavení.
Čínské ozbrojené složky zároveň vyslaly drony, které mají pomoci zmapovat rozsah škod.
Jak uvedla CNN s odvoláním na čínskou státní televizi CCTV, záchranář Chen Xi upozornil, že horské svahy v oblasti se mohou kdykoli zhroutit a hrozí další sesuvy.
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Příčina katastrofy byla zpočátku nejasná. V oblasti však krátce před přívalem vody
bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 4,4.
Podle údajů americké geologické služby USGS došlo k otřesům v 8:37 místního času přibližně 100 kilometrů severně od Káthmándú. První informace naznačovaly, že
zemětřesení mohlo spustit sesuv, který následně zablokoval tok řeky.
Pozdější pozorování však přinesla trochu jiný obraz. Vědci z Mezinárodního centra pro integrovaný rozvoj hor ICIMOD se přiklánějí k možnosti, že katastrofu spustila ledová a skalní lavina z oblasti ledovce. Ta měla zablokovat řeku Lhende Khola a následně uvolnit obrovskou masu vody směřující do níže položených oblastí.
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https://youtu.be/kO9q4p3aN0Y?si=zOpo6fXeyA6stbg6
Experti z ICIMOD podle
AP uvedli, že hladina řeky Trishuli v jednom okamžiku stoupla až o devět metrů během asi půl hodiny.
Přesný sled události se stále vyhodnocuje. Není proto jisté,
zda zemětřesení sesuv skutečně způsobilo, nebo zda zaznamenané otřesy souvisely se samotným pohybem horniny a ledu. Stejné místo zasáhla katastrofa už loni
Středeční události zároveň v tomto regionu nejsou zcela bezprecedentní. Oblast zažila ničivé záplavy už loni, kdy přetečení ledovcového jezera v Tibetu způsobilo rozsáhlé škody a připravilo o život devět lidí.
Tentokrát se však k přírodním rizikům přidává i otázka měnícího se klimatu. Himálaje patří mezi oblasti světa, které jsou mimořádně citlivé na rostoucí teploty, tání ledovců a extrémní srážky.
Podle odborníků citovaných agenturou AP se tempo úbytku ledu v oblasti Hindúkuše a Himálaje od roku 2000 zrychlilo a míra ztráty ledu se v porovnání s předchozím obdobím zdvojnásobila. Právě proto vědci upozorňují na potřebu kvalitnějších systémů včasného varování. Pomoc nabídly kromě Indie i další země
Na katastrofu zareagovaly i zahraniční vlády, protože mezi pohřešovanými jsou občané z téměř celého světa.
Indie nabídla Nepálu pomoc a do země směřuje humanitární podpora.
Indický premiér Narendra Modi
podle CNN uvedl, že Indie je připravena poskytnout Nepálu veškerou potřebnou pomoc a její týmy koordinují záchranné a humanitární práce.
Pomoc poskytuje také Červený kříž. Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce
podle CNN uvolnila pro Nepálský Červený kříž 1,2 milionu dolarů na mimořádnou pomoc. Světová zdravotnická organizace zároveň poslala do zasažených oblastí zdravotnický materiál, léky a stany.
Evropská unie oznámila, že aktivovala satelitní systém Copernicus, který má pomoci zmapovat zasažená území. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
podle CNN vyjádřila solidaritu s lidmi zasaženými katastrofou a uvedla, že Evropa je připravena poskytnout další pomoc.
Záchranné práce pokračují dál. V některých oblastech stále není jasné, kolik lidí zůstalo pod nánosy bahna, které během několika minut změnily horské údolí k nepoznání.
Zdroje: BBC News, BBC, AP, The New York Times, CNN