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Petr Fiala zaútočil na Andreje Babiše a vytáhnul jeho předvolební lži: Premiér musí vysvětlit jasné důkazy

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Fiala se pustil do Babiše kvůli zdravotnictví. Tvrdí, že předvolební sliby o kratším čekání u lékařů zůstaly nenaplněné.
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Zdroj: Fotografie: European Parliament / Creative Commons / CC0 1.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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