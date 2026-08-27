Miliony lidí obdivují muže, kterému život nedal ruce, ale nadělil mu výjimečný umělecký talent a nezlomný přístup

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Miliony lidí obdivují muže, kterému život nedal ruce, ale nadělil mu výjimečný umělecký talent a nezlomný přístupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Přestože se tento muž narodil bez rukou, plní si svůj sen stát se umělcem. Jeho kresby nenechávají tisíce lidí v klidu, dosahuje skutečně nevídaných děl.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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- Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí
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