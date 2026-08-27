Kateřina Neumannová v novém podcastu s nádhernou dcerou: Konečně odhalily pravdu o tajném otci

Kateřina Neumannová s dcerou Lucií rozjely podcast a hned v jedné z epizod otevřely téma, které rodinu provázelo dlouhé roky.
Pořad Krize neexistuje přichází ve chvíli, kdy už Lucie Neumannová dávno není malá holčička ze známých fotografií v náručí slavné mámy po vítězství na olympiádě v Turíně, ale dospělá žena. Se svou maminkou má ale skvělý vztah a nyní dokonce společně naskočily na vlnu oblíbených podcastů máma-dcera. Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že v jednom z dílů probíraly i velmi soukromé téma.
Podcast otevřel kapitolu, o níž se léta nemluvilo
Informace o tom, že Kateřina Neumannová s dcerou spustily podcast, se rychle objevila i na sociálních sítích. V jedné epizodě pak padla věta, která docela přesně připomněla dobu, kdy se kolem jejich rodiny šířily opravdu divoké spekulace. Lucie zmínila, že se kdysi psalo dokonce i o variantě, zda jejím otcem nebyl tehdejší prezident Václav Klaus.
Dnes to zní skoro absurdně, jenže tehdejší mediální prostředí takové dohady živil, a přiznejme si, že každé tajemství vždycky vyvolá pocit, že důvod k němu je něco pikantního. A tak jedna nevyřčená informace stačila k tomu, aby se rozjel hon na jméno. V podcastu ale matka s dcerou nemluví o žádné senzaci. Víc se vracejí k tomu, jak toto období obě prožívaly.
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Pro Neumannovou šlo o komplikované období
Kateřina Neumannová řekla, že tehdejší rozhodnutí považuje za chybu. Nechala se prý přesvědčit, aby vztah zůstal neoficiální. Jako otec Lucie je uváděn Josef Jindra, někdejší manažer slavné běžkyně na lyžích. Ten však byl v době, kdy si s ním začala, ženatý, proto byla celá věc komplikovaná. Neumannová už dříve v rozhovoru pro iDNES řekla, že byla ochotná dělat kompromisy, ne ale žít ve lžích. Ačkoli šlo tedy z její strany o velkou lásku, nakonec vztah ukončila.
Je v tom ještě jedna rovina, která se snadno přehlédne. Po olympijském vítězství v Turíně v roce 2006 působila Neumannová navenek jako žena, která zvládla skoro všechno: dosáhnout nejvyšší mety ve vrcholovém sportu, ustát tlak veřejnosti i prožít krásu mateřství. Jenže to mělo svou lidskou cenu. Z podcastu vyplývá, že některá rozhodnutí nebyla jen snahou chránit soukromí. Byla to i zátěž, která nezmizela jen proto, že se o ní nemluvilo.
Lucie už o tématu mluví bez oklik
Důležité je, že k tématu se dnes otevřeně vyjadřuje i sama Lucie. V rozhovoru pro Blesk popsala, že se svým otcem delší dobu není v kontaktu. Tím se stará mediální záhada posouvá někam mnohem osobněji. Už nejde o to, koho kdysi hledali fotografové nebo co se šuškalo ve sportovním prostředí. Jde o vztah, který se nenaplnil.
V tom je jejich podcast možná silnější, než se na první poslech zdá. Známé osobnosti si soukromí často hlídají až do krajnosti, případně ho otevřou až ve chvíli, kdy už se před tím stejně nedá utéct. Tady je situace jiná. Dospělá dcera se ptá napřímo a matka odpovídá bez obvyklého mediálního polstrování. Nese to riziko, protože stará bolest se tím znovu dostane na světlo. Důležité ale je, že o ní nevyprávějí lidé zvenčí.
Nejde tady o samotné jméno otce, to je známé už delší dobu. Větší váhu má to, že Kateřina Neumannová a její dcera veřejně popsaly, co takové tajemství udělá s rodinou a jak se promítne do vnímání okolí, v tomto případě hodně širokého.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kateřina Neumannová s dcerou v novém podcastu: Zmínily skrývaného otce i spekulace o Václavu Klausovi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.