„Trochu znepokojivé." V zámoří sílí otázka, proč Boston s Pastrňákem stále váhá

- Bruins nemají kapitána od výměny Brada Marchanda v březnu 2025
- Tým vedou asistenti kapitána v čele s Pastrňákem a obráncem Charliem McAvoyem
- Prezident klubu Cam Neely připustil, že jmenování nemusí přijít vůbec
- V loňské anketě chtěly Pastrňáka v roli kapitána skoro tři čtvrtiny fanoušků
- Bez kapitána vyhrál Boston Stanley Cup dvakrát, v letech 1970 a 1972
Dvacet vůdců místo jednoho
Neely nechal dveře otevřené způsobem, který v Bostonu vyvolal rozpaky. „Nevím, jestli je nutné někoho vybrat, pokud se neobjeví ten jeden konkrétní hráč, který opravdu vyčnívá," prohlásil prezident klubu.
Následoval výčet ikon, jimiž se organizace pyšní. Ray Bourque, Zdeno Chára, Patrice Bergeron. A pak věta, která zněla spíš jako filozofie než jako plán. „Máme rádi vůdce, nikoli následovatele. Snad tedy budeme mít dvacet vůdců," pokračoval. „Písmeno na dresu je v hokeji možná spíš věc tradice."
Definitivní slovo prý padne až po poradě s generálním manažerem Donem Sweeneym a trenérem Marcem Sturmem.
Novináři čtou mezi řádky
Právě ta zdrženlivost vadí lidem, kteří klub pokrývají denně. „Jestli půjdou do nové sezony bez kapitána, bude to podle mě zneklidňující," poznamenal v podcastu Bruins Beat novinář Evan Marinofsky. „Neely, Sweeney a teď už i Sturm strávili s Pastrňákem nebo McAvoyem spoustu času. Pokud stále vedou debatu o tom, kdo by vlastně měl dělat kapitána, tak je to trochu znepokojivé."
Ještě přímočařejší byl v pořadu Pucks with Haggs redaktor Joe Haggerty. „Pokud nejmenujete kapitána ani tenhle rok, tak tím jednoznačně říkáte, že si nemyslíte, že Pastrňák nebo McAvoy o tu roli stojí nebo na ni jsou připraveni," upozornil.
Jak píše server Aktuálně.cz, oba se shodují na jednom možném vysvětlení. Český útočník by nebyl kapitánem, na jaké je Boston zvyklý.
Kapitán, který se směje
Rozdíl si všiml i vlastní trenér. „Rozhodně to není Chára a asi ani Bergeron," konstatoval Sturm o mužích, kteří kabinu vedli tvrdostí a vážnou tváří. „Pasta je svůj. Kluci cítí, že je s ním sranda. Snaží se zůstat pozitivní a to, co předvádí na ledě, je bonus k tomu všemu."
Haggerty pro Pastrňáka našel jinou paralelu než bostonské legendy. Připomíná mu Alexandra Ovečkina. „Není to tradiční kapitán. Pořád se ale v kabině těší respektu, ať už mu céčko na dres dáte, nebo ne," svěřil se.
Historie přitom Bostonu dává jistý alibi. V letech 1967 až 1973 hrál klub také jen s asistenty a získal při tom dva Stanley Cupy, což se s prázdným céčkem nepovedlo nikomu jinému. Jenže tehdejší kabina svého šéfa měla, byť neoficiálně. Byl jím Johnny Bucyk, který kapitánskou pásku později dostal i formálně.
Tohle je ten rozdíl, o kterém se v Bostonu mluví. Ne o tom, jestli céčko potřebují. O tom, proč ho pořád nedali muži, kterého kabina i tribuny za lídra dávno považují.
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