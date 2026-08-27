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Miroslav Ševčík veřejně urazil prezidenta Pavla: Z jeho ubohého pokusu je Čechům akorát trapně

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Miroslav Ševčík na úterní tiskové konferenci SPD zesměšňoval prezidenta. Místo argumentů záměrně mluvil o „Pávkově vetu“.
Fotografie poslance Miroslava Ševčíka

Fotografie poslance Miroslava Ševčíka

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), poslanec Miroslav Ševčík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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