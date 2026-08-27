Miroslav Ševčík veřejně urazil prezidenta Pavla: Z jeho ubohého pokusu je Čechům akorát trapně

Miroslav Ševčík na úterní tiskové konferenci SPD zesměšňoval prezidenta. Místo argumentů záměrně mluvil o „Pávkově vetu“.
Na záznamu z tiskovky, na níž Ševčík vystupoval, nás v redakci In-Lifestyle.cz zaujala hlavně jedna věc. Samotný spor o prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů teď nechme stranou, ten má svou vlastní politickou rovinu. Do očí bijící byla podle nás forma, kterou si poslanec a někdejší děkan VŠE při své mluvě vybral. Někdy totiž způsob řeči prozradí o politikovi víc než připravené argumenty, i kdyby byly sebelepší.
Politik odložil základní respekt
Podle dostupného záznamu, který na síti X sdílel profil Paula, nešlo o náhodu ani o zběsilou přestřelku v nervózní televizní debatě. Ševčík o prezidentovi jako o „Pávkovi“ mluvil na oficiální tiskové konferenci, tedy v situaci, kde se od politika čeká aspoň nějaká slušnost a určitá kontrola nad tím, co vypouští z úst. A to je ten problém. Použití takové přezdívky působí spíš jako zoufalý pokus prezidenta zesměšnit.
Celá věc se zařadila mezi viditelné politické momenty dne. Nebyla to tedy jen ledajaká nenápadná poznámka, která by zapadla někde na konci vystoupení. Ševčík tím nakonec odvedl pozornost od celé debaty o rozpočtových pravidlech, která mohla být přínosná a zajímavá, ke svému vlastnímu chování. Politicky dost nešikovné, a to ještě mírně řečeno.
Václav Klaus nabádá Čechy, aby se ve stáří nespoléhali na stát: Sám přitom pobírá vysoký důchod i rentu
„Pávek“ není argument
Zajímavé je, že přezdívka „Pávek“ sama o sobě nevznikla ve vzduchoprázdnu. Používá se v souvislosti s Pavlovou minulostí v komunistické armádě a jeho absolvováním vojenského zpravodajského kurzu. Ano, jeho minulost je naprosto legitimním tématem veřejné debaty. Prezident ji ostatně sám v minulosti vysvětloval, například v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Jeho předlistopadové působení může být předmětem kritiky stejně jako jakákoli jiná část jeho profesního života.
Jenže mezi věcnou kritikou a posměšnou přezdívkou je poměrně zásadní rozdíl. Pokud chce někdo Pavlovi vyčítat jeho minulost, může připomínat konkrétní skutečnosti, jeho tehdejší kariérní ambice nebo okolnosti, za nichž se ke zpravodajskému výcviku dostal. To je politická debata. Říct mu „Pávek“ a čekat, že samotné slovo odvede práci za všechny argumenty, je spíš laciná zkratka.
Motivace k takové volbě slov se přitom nabízí. „Pávek“ v sobě pro část veřejnosti nese celou zkratku Pavlovy předlistopadové minulosti a zároveň zní dostatečně posměšně, aby tím politik pobavil vlastní tábor. Jedním slovem tak lze připomenout komunistickou minulost, shodit prezidenta a současně vyslat signál těm, kteří už k němu mají odmítavý postoj. Jenže právě tady se podle nás ukazuje slabina podobných politických zkratek. Výborně fungují na sociálních sítích nebo před publikem, které už je na danou stranu naladěné. Mnohem méně toho ale řeknou člověku, který by si chtěl udělat vlastní názor.
Prezident tím neutrpěl tolik jako autor výroku
Politik nemusí prezidenta obdivovat. Nemusí s ním souhlasit, může ho kritizovat tvrdě a bez rukaviček. Pokud chce připomenout jeho minulost, má k tomu ostatně spoustu konkrétních témat. Právě proto je trochu škoda schovat celou kritiku do jedné přezdívky. V debatě, která má navíc souviset s rozpočtem a hospodařením státu, je to nejen osobní, ale především argumentačně poněkud prázdné.
Prezident Petr Pavel své veto novely rozpočtových zákonů zdůvodnil výhradami k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a ke kontrole nakládání s veřejnými penězi, jak připomněl iRozhlas. To je téma na ostrou polemiku. Klidně nepříjemnou, ale každopádně věcnou. Podle názoru redakce tím Ševčík prezidenta nijak výrazně neoslabil. Spíš upozornil na vlastní slabinu: neschopnost udržet úroveň ve chvíli, kdy by to měla být samozřejmost.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Miroslav Ševčík urazil prezidenta: Mnohé jeho pokus pobouřil, zatímco na skutečnou kritiku neměl místo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.