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Vysoký krevní tlak ohrožuje především starší lidi. K jeho snížení může výrazně přispět správně upravená životospráva

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Vysoký krevní tlak může představovat riziko pro vaše zdraví, a to zejména pokud jste starší člověk. Naštěstí existují způsoby, jak se vyvarovat potenciálních problémů.
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Zdroj: Fotografie: Schekinov Alexey Victorovich / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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