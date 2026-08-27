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Ředitel České televize kvůli „nejistotě“ snížil rozpočet 2027 o stovky milionů

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Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu pro rok 2027. Nová varianta rozpočtu pro příští rok má být oproti schváleným dlouhodobým plánům snížena o 350 milionů korun. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT.
Ředitel České televize kvůli „nejistotě“ snížil rozpočet 2027 o stovky milionů

Ředitel České televize kvůli „nejistotě“ snížil rozpočet 2027 o stovky milionů

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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