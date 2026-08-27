Ředitel České televize kvůli „nejistotě“ snížil rozpočet 2027 o stovky milionů

Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu pro rok 2027. Nová varianta rozpočtu pro příští rok má být oproti schváleným dlouhodobým plánům snížena o 350 milionů korun. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT. Konečnou sumu příjmů a výdajů ČT pro rok 2027, která by měla být vyrovnaná, Chudárkův management neprozradil. Letošní rozpočet Kavčích hor počítá s příjmy a náklady ve výši 8,536 miliardy korun (z toho koncesionářské poplatky 6,73 miliardy). Chystaná úspora pro příští rok podle Konečného vznikne především odložením plánovaných investic, krácením mzdových nákladů (snížení počtu zaměstnanců) a částečně i omezením výroby pořadů. "S takto zkráceným rozpočtem nedojde ke skokovému nebo významnému omezení služby, kterou Česká televize ze zákona poskytuje obyvatelům České republiky," tvrdí Chudárek.
"Česká televize pod mým vedením je připravena na transformaci i v případě, že by nedošlo k žádnému snížení příjmů. Zvažujeme pronájem nebo prodej některých budov či dalšího movitého majetku. Pokud by ale došlo k výrazně radikálnějšímu snížení příjmů, odrazilo by se to v omezení další výroby pořadů napříč celou produkcí ČT. Znamenalo by to i to, že bychom například nemohli dodržet závazky plynoucí z loni přijatého Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby, které nás mimo jiné zavazuje k významným procentům původní tvorby například na dětském kanále Déčko," doplnil Chudárek.
Schválené memorandum mimo jiné vyžaduje padesátiprocentní podíl animované tvorby na vysílání pro děti, dvanáctiprocentní podíl původních dokumentů nebo sedmiprocentní podíl investic z celkového rozpočtu televize.
Jak jsme informovali již dříve, vláda Andreje Babiše v červnu schválila návrh zákona o financování médií veřejné služby, kterým se zruší koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas (zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 348/2005). Financování obou institucí by mělo být převedeno pod státní rozpočet, tak jak tomu je v řadě evropských zemí.
V návrhu pro příští rok chce vládní koalice vrátit objem financování ČT a ČRo na úroveň roku 2024 - pro Českou televizi počítá s částkou z rozpočtu ve výši 5,74 miliardy korun (stejná částka, která se vybrala z poplatků předloni) a pro Český rozhlas 2,065 miliardy (v roce 2024 veřejnoprávní rádio získalo z poplatků 2,058 miliardy). Oproti aktuálnímu stavu je to však pokles - v květnu 2025 totiž vstoupila v platnost velká mediální novela, která navýšila poplatky za ČT ze 135 korun na 150 korun na měsíc a domácnost, u ČRo se poplatky zvedly ze 45 korun na 55 korun.