Přes léto byl doma dva dny, furt někde loví sumce. Agáta Hanychová popsala pubertu patnáctiletého Kryšpína

Agáta Hanychová v aktuálním rozhovoru pro eXtra.cz shrnula letní prázdniny svého nejstaršího syna jednou větou: „Přes celé léto byl doma asi dva dny.“ Žádné stěžování, žádný povzdech nad prázdným bytem. Spíš hrdost. Kryšpín je totiž furt někde u vody, navazuje mušky, závodí, jezdí na výpravy s otcem Miroslavem Dopitou. A jeho puberta? Ta se podle Agáty projevuje hlavně ve chvílích, kdy se doma skutečně objeví.
Dva dny doma a zbytek u vody
Kryšpínovo léto 2026 vypadalo jako program profesionálního rybáře, ne patnáctiletého kluka. V březnu ho Český rybářský svaz nominoval do juniorské reprezentace U19 pro mistrovství světa v muškaření. V červenci startoval v irském Ballybofey. V červnu si na jarním kole 2. ligy LRU muška na Svratce odnesl ocenění nejlepšího juniora. A ke konci srpna? Expedice do Mongolska s otcem za tajmeny, jednou z nejcennějších sladkovodních ryb planety.
Podle Agáty tam Kryšpín tajmena skutečně ulovil. „Plakal štěstím,“ popsala jeho reakci. Pro kontext: podobné výpravy do mongolských řek stojí podle dostupných nabídek operátorů jako Mongolia River Outfitters zhruba 150 až 200 tisíc korun na osobu bez mezinárodních letenek. K tomu povolenky kolem 12 tisíc korun za rybáře. Pro dvojici otec a syn jde snadno o vyšší stovky tisíc korun. Tohle není víkend u rybníka.
Puberta přes mušky a sumce
Když se Agáty zeptali na typické pubertální projevy, odpověděla překvapivě klidně. Kryšpín „začal se vonět, sprchovat, řeší, co má na sobě.“ Otec Dopita v dřívějším rozhovoru doplnil, že syn začíná „trošku pokukovat po holkách“ a občas to spolu řeší. Zároveň přiznal, že puberta občas „tříská“, Kryšpín se umí silně urážet.
Jenže klíčová Agátina věta zní jinak: „Jak má ty ryby, tak je to takové lepší.“ Většina třecích ploch mezi matkou a dospívajícím synem se jednoduše nestihne rozvinout, protože Kryšpín doma téměř není. A když je, má hlavu plnou mušek, závodů a dalšího výjezdu. Kdyby si měl vybrat mezi party a rybami, zvolí ryby, říká Agáta.
Od Vágnerových táborů k reprezentaci
Nejde o náhlý pubertální úlet. Kryšpínova rybářská dráha se buduje roky. Už v létě 2017, kdy mu bylo šest, trávil prázdniny na dětském táboře Katlováček, který pořádal Jakub Vágner, jeden z nejuznávanějších českých rybářských odborníků a tvář pořadů jako Rybí legendy. Na Vágnerovy tábory pak jezdil podle Agáty „třeba sedm let“ v řadě.
Ke koníčku ho podle matky přivedl Jakub Prachař, její bývalý partner. Ale hlavním průvodcem rybářským světem se stal biologický otec Dopita. V roce 2023 spolu trávili čas na Katlově a Mirek tehdy říkal, že se synem „znají každej metr“ rybníka. V roce 2025 dostal Kryšpín k narozeninám výpravu do Španělska na lov velkých sumců. Věkový průměr jeho narozeninové oslavy? Kolem třiceti, dorazili hlavně rybáři.
Koncem roku 2025 Agáta tvrdila, že Kryšpín je „druhý v České republice“ ve své kategorii a že ho rodina každý víkend brzy ráno vozí na srazy a závody. To už není koníček. To je výkonnostní trajektorie.
Proč zrovna ryby fungují
Odborná literatura dává Agátině pozorování oporu. Souhrnná přehledová studie publikovaná na PMC, o kterou jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, ukazuje malý, ale konzistentní pozitivní efekt organizovaných aktivit na duševní zdraví dospívajících. Prospěšné jsou zejména struktura, bezpečné vztahy s vrstevníky i dospělými mentory a pocit sounáležitosti. Populační studie s téměř 29 tisíci adolescenty pak zjistila, že účast v mimoškolních aktivitách souvisí s vyšší životní spokojeností a nižší mírou úzkosti.
U Kryšpína se to skládá dohromady: má jasný režim, dospělé vzory v rybářské komunitě, měřitelné výsledky a cíle, za kterými cestuje přes půl světa. Rybaření mu podle všeho funguje jako přirozený filtr, část typických pubertálních konfliktů se jednoduše nekoná, protože na ně nezbývá prostor. Není to univerzální recept, ale u něj to zjevně zabírá.
Matka mezi hrdostí a prázdným bytem
Agáta přitom prožívá léto 2026 složitě. 20. srpna mluvila o tom, že děti neuvidí do konce prázdnin a má strach hlavně o nejmladší dceru Rozárku. O čtyři dny později vysvětlovala, že nechtěla sedět doma sama a po práci vyrazila za matkou na akci. Kryšpín v Mongolsku, Rozárka mimo dosah, prázdný byt.
A přesto, když mluví o synovi, v hlase není stížnost. Je tam něco jiného. Patnáctiletý kluk, který plakal štěstím nad rybou na druhém konci světa, je zřejmě přesně ten druh puberty, který si matka přála.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová