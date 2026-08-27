Filip Turek není jediný, kdo házel jídlo: Na známou poslankyni z opozice se objevilo kontroverzní video

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Filip Turek není jediný, kdo házel jídlo: Na známou poslankyni z opozice se objevilo kontroverzní videoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Věra Kovářová z hnutí STAN se objevila na videu při házení dortového korpusu. Někteří lidé její záběry srovnávají s kauzou Filipa Turka.
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Zdroj: Fotografie: David Sedlecký / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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