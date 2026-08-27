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Jitka Čvančarová změnila svou osvědčenou kartu: Místo odvážného dekoltu zaujala úplně jiným způsobem

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Jitka Čvančarová patří mezi ženy, které na sebe dokážou strhnout pozornost prakticky okamžitě. Tentokrát k tomu ale nepotřebovala výraznou róbu ani hluboký výstřih. Stačil západ slunce, automobil a dlouhé vlasy rozevláté větrem.
Jitka Čvančarová překvapila úplně jinak než obvykle: Sexy dojem tentokrát vytvořila bez výrazného dekoltu.

Jitka Čvančarová překvapila úplně jinak než obvykle: Sexy dojem tentokrát vytvořila bez výrazného dekoltu.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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