V pokročilém věku zemřela legendární zpěvačka, jejíž písně budeme poslouchat ještě desítky let

Dolly Partonová odešla ve věku 80 let. Legendární zpěvačka podle svého mediálního zástupce podlehla rakovině. Po ikoně country hudby truchlí fanoušci i slavné kolegyně.
Svět country hudby přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Dolly Partonová zemřela 25. srpna ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou. Podle jejího mediálního zástupce Marcela Pariseaua odešla v onkologickém centru Vanderbilt-Ingram v Nashvillu obklopená svými nejbližšími. Na In-Lifestyle bychom rádi zavzpomínali na její kariéru, ale důležitá je i soukromá stránka jejího života. Za blyštivými kostýmy, obrovskými blond parukami a nezaměnitelným hlasem celý život zůstávala žena, která si zakládala na rodině, svých kořenech a obyčejných radostech.
Na světová pódia a za hranice country
Partonová letos slavila své osmdesáté narozeniny a ani v tomto věku nepůsobila jako někdo, kdo by se chystal zpomalit. Její cesta přitom nezačala v hollywoodském lesku, ale v chudých poměrech v Tennessee. Podle webu Britannica vyrůstala v početné rodině a už velmi mladá zpívala v rádiu. Z místních rozhlasových a televizních pořadů se postupně propracovala až na největší světová pódia. Během kariéry vydala téměř 50 studiových alb, napsala kolem 3 000 písní a prodala více než 100 milionů nahrávek. Její oficiální web připomíná také mimořádný fakt, že získala nominace na všechny čtyři hlavní americké ceny, tedy Grammy, Emmy, Tony i Oscara.
Dolly Parton po sobě nechala písně, které znají i lidé, kteří si country běžně nepouštějí. Její jméno se tak navždy pojí s hity jako Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors a I Will Always Love You. Právě posledně jmenovaná skladba se po slavné verzi Whitney Houstonové stala celosvětovým hitem a ukázala, jak daleko mohou písně Partonové překročit hranice country. Nebyla ale jen zpěvačkou a autorkou. Prosadila se také jako herečka v řadě filmů jako Ocelové magnólie nebo Nejlepší bordýlek v Texasu a vybudovala zábavní park Dollywood.
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Třpytivé kostýmy střídal obyčejný život
Přestože ji svět znal především v obrovských parukách, výrazném make-upu a třpytivých kostýmech, Partonová měla i velmi civilní stránku. Téměř šest desetiletí byla provdaná za Carla Deana, který se na rozdíl od své slavné manželky důsledně vyhýbal pozornosti médií. Vzali se v roce 1966 a jejich vztah zůstal po celá desetiletí pozoruhodně soukromý. Partonová později říkala, že právě to, že si dokázali uchovat část života jen pro sebe, jejich manželství pomáhalo.
Děti spolu neměli, což Partonová v rozhovoru pro web People spojovala také s možností věnovat více času hudbě, rodině a charitě. Ke své početné rodině měla celý život velmi blízko. Její neteře a synovci jí dokonce říkali „Aunt Granny“ a právě děti hrály významnou roli i v jejím charitativním působení. Její Imagination Library, kterou založila na počest svého otce, jenž neuměl číst ani psát, rozdává dětem knihy už od jejich narození.
Partonová navíc nebyla člověkem, který by volný čas potřeboval trávit v luxusu. Sama vyprávěla, že ráda vaří, čte a s manželem vyrážela v obytném voze na cesty. Měla ráda obyčejné jižanské jídlo, například kuře s knedlíky, a ani život slavné zpěvačky podle ní neznamenal, že by člověk musel neustále žít obklopený pozlátkem.
Hold vzdává prezident i největší hvězdy současnosti
Na odchod Dolly Partonové reagovaly desítky osobností hudby, filmu i televize. Mezi prvními vzpomínaly například Taylor Swift, Beyoncé, Reba McEntire, Kacey Musgraves, Jamie Lee Curtis nebo Lily Tomlin. Ve svých vzkazech připomínaly nejen její mimořádný hudební talent, ale také štědrost, humor, lidskost a schopnost ovlivnit několik generací.
K úmrtí se vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který na sociálních sítích oznámil, že na její počest budou po dobu jednoho týdne spuštěny americké vlajky na půl žerdi. Její odchod označil za velkou ztrátu pro miliony lidí. Množství podobných reakcí ukazuje, že Partonová překročila hranice country už dávno. Zanechala po sobě nejen desítky známých písní, ale také filmy, podnikatelské projekty a především charitativní odkaz, díky němuž bude její jméno spojováno s mnohem více než jen s hudbou.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Fanoušci vzpomínají na bohatou kariéru legendární Dolly Parton (†80): Kromě hudby milovala i svou rodinu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.