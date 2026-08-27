Souček nehrál a stejně byl nejskloňovanějším jménem sobotního odpoledne. Východní Londýn ví proč

- Návštěva 62 264 diváků překonala dosavadní rekord Championship o zhruba deset tisíc lidí
- Hammers mají po dvou kolech nový soutěže mizivý bodový zisk a pohybují se u dna tabulky
- Souček se stále léčí s vážnějším zraněním z mistrovství světa
- Kapitán Jarrod Bowen čelí kritice, podle zákulisních informací o něj má zájem Crystal Palace s nabídkou 50 milionů liber
- Levý obránce El Hadji Malick Diouf nebyl proti Charltonu ani na lavičce
Rekordní kulisa a bezkrevní výkon
Podpora fanoušků West Hamu sestup nijak nezasáhla. Sobotní návštěva byla nejvyšší v celém Spojeném království za daný víkend, a to navzdory tomu, že Premier League už běží naplno.
Tým portugalského kouče Nuna Espírita Santa se ale odvděčil výkonem, který server Claret and Hugh popsal jako varovný signál. Sloupkař Kris Gonzo tam upozornil na věc, kterou podle svých slov opakuje už týdny. „Týmy budou na London Stadium cítit krev, pokud uvidí soka, který se jim nedokáže vyrovnat v běhání ani fyzické hře," napsal.
Heslo volající po konci portugalského trenéra začalo na sociálních sítích trendovat prakticky okamžitě.
Muž, který na hřišti chybí
Právě fyzično a vůdcovství jsou atributy, které příznivci i experti spojují s českým záložníkem. Odtud sílící volání po jeho návratu.
„Kdo z našeho kádru dokáže vzít zápas do vlastních rukou, přitvrdit a ukázat bojovného ducha? Nemusí to být nutně ten nejlepší hráč na hřišti, ale prostě typ, proti kterému nikdo nehraje rád. Přesně takového hráče potřebujeme a takovým je právě Souček," napsal v komunitě známý rapper a fotbalový expert Guvna B.
Držitel sezonní permanentky John Lewis šel dál a navrhl, aby Souček po uzdravení převzal kapitánskou pásku. Ta patří Jarrodu Bowenovi, jenže právě on schytává za úvod sezony největší kritiku.
Nejvíc rozčílil moment z nastavení, kdy si k penaltě, z níž mohl West Ham vyrovnat, míč nevzal. „Nic neukázalo nedostatek lídrovství lépe než tohle," rozohnil se Gonzo. Exekutorem se stal Taty Castellanos, který měl podle sloupkaře za sebou příšerné odpoledne a byl stále frustrovanější. Situaci zhoršují zákulisní zprávy, že křídelník by mohl zamířit zpět do Premier League do Crystal Palace.
Kontrast se Součkovým prohlášením z konce července je proto křiklavý. „Tento klub pro mě znamená tolik a jsem připraven udělat vše, co bude v mých silách, abych ho vrátil tam, kam patří, do Premier League," uvedl tehdy český záložník.
Druhý exslávista, druhý příběh
Zatímco Souček stoupá v kurzu, aniž by hrál, jiný odchovanec pražské Slavie ho ztrácí rychlostí, jakou nikdo nečekal.
Senegalský levý obránce El Hadji Malick Diouf si vysloužil ostrou kritiku poté, co na sociálních sítích označil „to se mi líbí" u příspěvku o porážce s Charltonem. Server Hammers News to označil za sůl sypanou do rány. Podle něj si Diouf podřezal větev už týden předtím, kdy jako střídající hráč při kolapsu proti Burnley podle serveru předvedl velmi špatný přístup a nechal se napomenout.
Proti Charltonu už nedostal ani místo na lavičce. Espírito Santo přitom veřejně prohlásil, že chce používat jen hráče stoprocentně oddané návratu mezi elitu. Diouf se v tuhle chvíli skloňuje spíš v souvislosti s Brentfordem a Sunderlandem.
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