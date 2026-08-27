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Souček nehrál a stejně byl nejskloňovanějším jménem sobotního odpoledne. Východní Londýn ví proč

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Šedesát dva tisíc lidí přišlo v sobotu na východolondýnské derby druhé anglické ligy a odcházelo naštvaných. West Ham prohrál s Charltonem 1:2, na sítích se rozjelo volání po konci trenéra a mezi tím vším zaznívá pořád jedno jméno. Tomáš Souček.
Souček nehrál a stejně byl nejskloňovanějším jménem sobotního odpoledne. Východní Londýn ví proč

Souček nehrál a stejně byl nejskloňovanějším jménem sobotního odpoledne. Východní Londýn ví proč

Zdroj: West Ham United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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