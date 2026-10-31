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Neviditelný proudový přízrak. Horten Ho 229 předběhl dobu o celá desetiletí

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Německé proudové samokřídlo Horten Ho 229 předběhlo dobu o desítky let. Zjistěte, jak fungovala jeho konstrukce i proč byl letoun pro radary téměř neviditelný.
Trup proudového samokřídla Horten Ho 229 v restaurátorské dílně muzea Smithsonian.

Trup proudového samokřídla Horten Ho 229 v restaurátorské dílně muzea Smithsonian.

Zdroj: Brettc23 / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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