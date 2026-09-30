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Nový radar nestačí. V čem se F-35 liší od evropských stíhaček

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Portugalsko zatím výběr náhrady F-16 neotevřelo. Srovnání čtyř letounů ukazuje rozdíly v senzorech, výzbroji a provozu i poučení z českých Gripenů.
Gripen českého letectva číslo 9236 na letištní ploše.

Gripen českého letectva číslo 9236 na letištní ploše.

Zdroj: Bene Riobó / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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