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V zákopech drtili chleba pažbou, dnes uvaří oběd dvěma lžícemi vody. Historie polních dávek

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Voják v plném polním nasazení spálí v drsných podmínkách mezi 3 500 až 4 500 kilokaloriemi denně. Bez pravidelného přísunu energie klesá bojeschopnost jednotek během několika desítek hodin rychleji, než kdyby jim došla munice. Vývoj polní stravy od trvanlivých, ale zuby lámajících sucharů hardtack přes standardizované konzervované dávky K Ration až po moderní samoohřevná balení MRE představuje fascinující technologický závod s časem, mikroby a lidskou psychikou.
Rozložená polní dávka K-Ration se snídaňovou konzervou šunky a vajec, suchary, kávou a cigaretami

Rozložená polní dávka K-Ration se snídaňovou konzervou šunky a vajec, suchary, kávou a cigaretami

Zdroj: U.S. Army Natick Soldier Systems Center / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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