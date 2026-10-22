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Německé plány s českým národem: musí být co nejrychleji poněmčen

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Dennívýzva
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Po vzniku protektorátu se na českých školách povinně vyučuje němčina, poněmčení se ale netýkalo jen škol. Celý společenský život měl být od této chvíle…
Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:02

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