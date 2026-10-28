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Požár domu majitele zbrojařské skupiny v Praze vyšetřují kriminalisté. Nevylučují úmysl

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Dennívýzva
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Od noci na úterý prověřují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů požár rodinného domu v pražských Kunraticích. Nemovitost podle serverů Odkryto.cz a Novinky.cz vlastní…
pozar-hasici-hasic-ohen

pozar-hasici-hasic-ohen

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:30

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