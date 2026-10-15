Nejlepší marvelovka posledních let? VisionQuest sbírá nadšené ohlasy a dorazil na stream

Ještě předtím, než si o Vánocích vychutnáme v kinech dlouho vyhlížený návrat Avengers s podtitulem Doomsday, si pro nás Marvel připravil jeden seriálový dárek. Novinka VisionQuest uzavírá velmi osobitou komiksovou trilogii a dle prvních ohlasů ukazuje, že se slavné studio ještě pořád umí trefit do černého a parádně překvapovat.
Seriály od Marvelu to mají u fanoušků poměrně těžké, počiny často dosahují spíše rutinních kvalit a zpackané kousky typu Tajná invaze či She-Hulk příliš důvěru ve vedlejší příběhy MCU nenakoply. Mezi hrstku opravdu chválených titulů patří kromě Lokiho či návratu Daredevila zejména příběhově spjaté kousky WandaVision a Agatha: Za vším schovaná, které vynikly zajímavými žánrovými a stylistickými hrátkami i malinko odlišným přístupem k postavám. Neoficiální trilogii nyní završí novinka VisionQuest, v níž se své sólovky konečně dočkal android Vision s tváří Paula Bettanyho.
Vision, respektive nová verze White Visiona se vzpomínkami původní postavy, se po událostech seriálu WandaVision přemístil do Edinburghu, kde začal poznávat nejen lidstvo, ale hlavně sám sebe. Pomáhá mu v tom zejména vlastní „mind space“ – digitální svět, v němž se Vision pohybuje v lidské podobě a potkává se zde s ostatními umělými inteligencemi z MCU v čele s Jarvisem. Nachází se zde ale také záporák Ultron, mocný android s choutky ovládnout svět, jenž má k hlavnímu hrdinovi v podstatě otcovský vztah. Když se Vision dozví, že jeden z jeho fiktivních synů žije po událostech seriálu Agatha: Za vším schovaná v těle teenagera (Ruaridh Mollica) a teď je v problémech, vydává se jej zachránit.
Výsledkem je dle všeho nápaditá a zejména zábavná žánrová jízda, která dokáže překvapovat a efektně pracovat s psychologií postav, které tak trochu hledají samy sebe. Psychologie hrdinů tu na úrovni marvelovek funguje skvěle a tvůrci dle recenzí šikovně pracují s tématy hledání identity, vztahů otce se synem či dokonce umělé inteligence. I díky tomu na kritickém webu Rotten Tomatoes aktuálně najdete 85 % pozitivních recenzí, což seriál řadí mezi nejlépe přijaté marvelovky posledních let.
„Nechybí tu vtip, švih, vysoké sázky, tajemství, zrada, láska ani rodina… a k tomu ještě mnoho dalšího. Díky tomu je seriál jedním z nejpůsobivějších příběhů v rámci širšího univerza MCU,“ píše např. Ben Gibbons z webu Screen Rant. Další texty mluví o jednom z nejlepších MCU seriálů vůbec a nejvíc chvály proudí zejména na hereckou dvojici Paul Bettany a James Spader a jejich výtečnou chemii. Zejména představitel záporáka Ultrona se zde stává neuvěřitelným tahounem, jenž seriál zachraňuje i v rozpačitějších chvílích.
Najdou se ale i rozpačitější recenzenti, kteří mluví o VisionQuest jako o monotónní nudě s nevyužitým potenciálem a dílu, které žije ze zašlé slávy Marvelu. Diváci, kteří nemají v MCU dokonalý přehled, se mohou navíc dějově mírně ztrácet. I přes pár negativních reakcí ale VisionQuest svými ohlasy zatím překonává očekávání. Zda novinka bude opravdu patřit mezi nejlepší seriály od Marvelu, můžete na Disney+ začít zkoumat už nyní.
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Zdroj: Disney+