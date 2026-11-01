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„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková

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Pavlína Štorková se věnuje herectví už 25 let, ve filmu a televizi se ale považuje prakticky za začátečnici. Věnuje se totiž především divadlu. Je zakládající členkou Divadla Letí, má za sebou ale také úctyhodnou kariéru v Národním divadle či v Dejvickém divadle. Ve filmu se poprvé objevila v roce 2007 ve filmu Tajnosti, nejnověji ji návštěvníci kin uvidí ve snímku Zdeňka Tyce Město otců.
„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková

„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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