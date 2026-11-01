„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková

Pavlína Štorková se věnuje herectví už 25 let, ve filmu a televizi se ale považuje prakticky za začátečnici. Věnuje se totiž především divadlu. Je zakládající členkou Divadla Letí, má za sebou ale také úctyhodnou kariéru v Národním divadle či v Dejvickém divadle. Ve filmu se poprvé objevila v roce 2007 ve filmu Tajnosti, nejnověji ji návštěvníci kin uvidí ve snímku Zdeňka Tyce Město otců.
Snímek Město otců je osobitým počinem Zdeňka Tyce, jehož filmy jsou často formálně odvážné, a Město otců není výjimkou. Jeho hlavní hrdina Richard (Tomáš Vravník) hledá svého pravého otce mezi několika kandidáty, kteří žijí každý v jiném prostředí, a snímek mění styl i žánrové prvky podle toho, kam hrdinu jeho pátrání zavede. Toto vyprávění využívá k vykreslení Richarda, jenž společně s otcem hledá vlastní identitu, a tím pádem i prostředí, které mu sedí nejvíce.
Pavlína Štorková hraje Richardovu přítelkyni Lenku, svobodnou matku, jejíž trpělivost s nerozhodným Richardem není nekonečná. „Líbí se mi její přímost a určitá vnímavost. Některé věci spíš vnímá, pozoruje, než by je kritizovala. Zároveň má odvahu přijímat partnera takového, jaký je, a být mu oporou, i když to není jednoduchý vztah,” říká Štorková o své roli.
„Celý ten scénář se mi moc líbil a mám z něj dobrý pocit, i když jsem výsledný film ještě neviděla celý. Rozhodně bych chtěla se Zdeňkem ještě někdy točit, práce s ním byla perfektní. Měli jsme čtené zkoušky, hodně jsme o tom mluvili, takže na place jsem se cítila dokonale připravená. Zdeněk mi dával prostor, mohli jsme otevřeně komunikovat, zároveň jsme si nádherně sedli s mým hereckým partnerem Tomášem Vravníkem. To bylo pro mě zásadní.”
Snímek vznikal bezmála deset let, podle vyjádření režiséra Tyce vázly přípravy především v nevoli různých producentů, kteří od projektu dávali ruce pryč. Během té doby ale počin stále připravoval a tři roky před tím, než se začalo natáčet, přímo oslovil Pavlínu Štorkovou: „Jsou to tak tři roky, co mě Zdeněk oslovil pro roli Lenky. Pak přišly odklady kvůli financování. Nebylo to tak, že bychom tři roky pracovali, byla jsem seznámena s rolí Lenky, se scénářem, a zhruba poslední půlrok před samotným natáčením probíhaly zkoušky a seznamování se s Tomášem Vravníkem a dalšími kolegy.”
Přestože má na kontě desítku filmových rolí a účinkování v seriálech, je profese Pavlíny Štorkové spjatá spíše s divadlem. Za rok 2008 byla nominována na Cenu Thálie za roli v Panně Orleánské, v roce 2014 se dočkala ceny Grand festivalu smíchu za roli Charlotty v Soudci v nesnázích. Rozdíl mezi filmem a divadlem ostatně vidí jasně: „U filmu to nemáte tolik v rukou. Jsou tam tvůrci, kteří vytvoří vyznění filmové role, ale divadlo je ve vašich rukách. Pak záleží na týmu, na divácích... Divadlo je přímočařejší, je to teď a tady. Film prostě natočíte, a pak už to není ve vašich rukách.”
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Zdroj: Kinobox