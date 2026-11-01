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Kinobox Daily: Počátky Meryl Streep tak, jak ji dnes známe. Femme fatale v Klidu noci jí sluší

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Klid noci (Still of the Night) je neo-noir Roberta Bentona na motivy stejnojmenné povídky, kterou Benton napsal společně s Davidem Newmanem. Snímek je výjimečný zejména díky tomu, že vzdává hold Alfredu Hitchcockovi, na jehož dílo se v Klidu noci objevuje spousta referencí. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Počátky Meryl Streep tak, jak ji dnes známe. Femme fatale v Klidu noci jí sluší

Kinobox Daily: Počátky Meryl Streep tak, jak ji dnes známe. Femme fatale v Klidu noci jí sluší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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