Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky
Článek byl publikován 01.11.2026 13:05
Na platformu CANAL+ dorazil v pátek 30. října jeden z nejzábavnějších českých filmů tohoto roku, skvělý...
Pavlína Štorková se věnuje herectví už 25 let, ve filmu a televizi se ale považuje prakticky za...
Ani tento víkend nebudou streamovací služby chudé na filmové či seriálové novinky. Na své si přijdou...
Film Zdeňka Tyce jsme viděli naposledy před 13 lety. Od té doby zhruba deset let připravoval nový počin,...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →