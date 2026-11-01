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Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky

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Máme tu Halloween a u nás již brzy nastanou Dušičky. Během těchto svátků se nechodí ve Spojených státech pouze koledovat a u nás se jen nevzpomíná na zesnulé. Už tradičně je totiž Halloween také symbolem děsu, duchů… a samozřejmě hororů. Lidé se zkrátka rádi bojí a pomáhají jim v tom slavné duchařiny, vyvražďovačky, vymítačské kousky i filmy s hromadou zombíků. Poznáte legendární i moderní hororové hity podle jediné fotky?
Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky

Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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