Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičáky

Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičákyZdroj: Richard Beneš
Článek byl publikován 06.10.2026 15:26
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