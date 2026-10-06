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Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičáky

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Dennívýzva
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Pět účastníků ilegálního tuningového srazu přišlo o řidičské průkazy kvůli rychlé jízdě na dálnici D5. Přes Plzeňský kraj projíždělo větší množství tuningově upravených vozidel, která mířila na sraz. Policejní kontrolou prošlo celkem 258 vozidel a policisté odhalili 65 různých přestupků.
Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičáky

Na D5 se řítili až 204 km/h. Pět účastníků tuningového srazu přišlo o řidičáky

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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