Stromy dostávají do kořenů speciální směs. Čtvrtý obvod chce, aby lépe zvládaly sucho
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Stromy dostávají do kořenů speciální směs. Čtvrtý obvod chce, aby lépe zvládaly suchoZdroj: Věra Zilvarová, MO Plzeň 4
Článek byl publikován 22.11.2026 15:02
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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