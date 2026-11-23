Letos mají Plzeňané k dispozici už dvě kluziště pod širým nebem. Jedno je na Doubravce u OC Rokycanská a další se slavnostně otevřelo ve Škoda Sport Parku na Slovanech. Mnohé proto překvapilo, když se najednou objevila informace o další ploše, konkrétně jde o kluziště na parkovišti v sadech Pětatřicátníků, o němž magistrát informoval pouhý jeden den před zahájením dopravních omezení. Plocha totiž zabírá hned polovinu parkovacích stání.
Město argumentuje tím, že lidé takové atrakce zkrátka mají rádi a v okolí mají motoristé ploch dostatek. Veřejnost je ale jako obvykle silně rozdělená. „Úplně k ničemu. Venkovní kluziště jsou u Tesca na Rokycanské a na Slovanech. Pak je tu zimák a hala na Košutce. A teď ještě tohle totálně nesmyslný místo. A bude to stačit? Antone Pavloviči?“ ptá se s nadsázkou Jiří B.
Jiní podotýkají, že už tak jde o rušný prostor a obávají se o bezpečnost. „O parkování rozhodně nejde, ale jde o bezpečnost chodců. V sadech je už tak masakr a tohle to ještě znásobí,“ myslí si Martina Č. „Jít si zabruslit na místo s největším provozem v Plzni, to je majstrštyk! Pěkně zhluboka dýchejte, ať si to řádně užijete,“ doplnila Lucie B. „Tohle mi přijde z bezpečnostních důvodů jako dost nešťastné místo. Proč to zase není za Plazou? Tam je místa dost na kluziště i pro pohyb lidí okolo,“ ptala se Romana C.
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A podobně to vidí i další. Ptají se, proč zrovna tato plocha. „Parkoviště je celkem důležitější než další rádoby kluziště. Tohle patří za řeku pod Plazu nebo přímo na náměstí, ale tam už je lunapark a papaláši by neměli kde parkovat. Je to další nesmysl, který někdo nedomyslel,“ rýpnul si Vladimír B.
Jinde to nešlo, vysvětluje náměstek pro sport
„Rok a půl jsme hledali vhodnou lokalitu v centru Plzně. Prověřovali jsme několik míst, ale každé mělo svoje technické limity. Největším problémem bylo především zajištění dostatečného příkonu elektřiny pro chlazení ledové plochy,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast sportu Tomáš Morávek (PRO Plzeň).
Parkoviště v sadech Pětatřicátníků se motoristům plně otevře 26. února 2027. Do té doby mohou řidiči využít parkovací dům Rychtářka, Nové Divadlo či P+G Kotkova.
Nakonec tak padla volba na sady Pětatřicátníků. Podle Morávka ale nepůjde o trvalé řešení. „Po rekonstrukci náměstí Republiky by měla být k dispozici potřebná kapacita elektřiny, a kluziště se tak bude moci přesunout přímo na náměstí. Vím, že nejvíc diskuzí vyvolává parkování. Pro mě je hlavní, že se po dlouhém hledání konečně podařilo najít řešení a Plzeň bude mít už letos venkovní kluziště v centru města,“ dodal Morávek.
Někteří lidé to vítají. „Dejte prostor novým nápadům. Za mě je to top nápad,“ pochvaloval si René Č. „Tohle místo může sloužit pro stovky lidí, oživit centrum. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Třeba se ukáže, že zde o to není zájem, ale odvaha se cení a plně tomu fandím,“ vzkázal Jiří K.
„Prostě naprosto super! Ve světě ve velkých městech jsou takové aktivity normální a lidi to berou jako velké plus. V centru města naprosto dokonalá prostupnost a atmosféra,“ dodala Karolína K. Nové kluziště se veřejnosti otevře 28. listopadu.
Nové kluziště vyjde město na 2,42 milionu korun bez DPH. Kromě venkovních kluzišť může veřejnost v Plzni bruslit také v krytých halách, ale pouze ve vypsaných termínech. Veřejné bruslení nabízí zimní stadion i Ice Arena na Košutce.